Greifswald

Alle waren anwesend: Richterin, Staatsanwalt, Schöffen, Verteidiger, ein Polizist als Zeuge, ein Sozialarbeiter – nur einer fehlte am Donnerstagvormittag: der Angeklagte. Das hat für ihn jetzt fatale Folgen.

Dem 21-jährigen Greifswalder wird vorgeworfen, in der Nacht zum 13. Juli 2020 einen Brandanschlag auf das neue Polizeigebäude in der Brinkstraße geplant zu haben. Er wurde damals von Einsatzkräften der Landesbereitschaftspolizei MV auf dem umzäunten Gelände an der Brinkstraße gestellt, ebenso wie ein 16-jähriger Pole. In den Taschen des Älteren fanden die Beamten einen sogenannten Molotowcocktail und ein Tomahawk.

Fassade des Reviers beschädigt

Bereits fünf Wochen zuvor kam es zu einem Brandanschlag auf den Neubau des Reviers. Damals wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt. Die Polizei vermutete einen Zusammenhang. Jetzt, 14 Monate nach dem Geschehen, sollte der Fall vor dem Amtsgericht Greifswald verhandelt werden.

Das neue Polizeirevier in Greifswald ist mittlerweile bezogen. Im Juni 2020 gab es hier einen Brandanschlag, fünf Wochen später wurden zwei junge Verdächtige auf dem Gelände dingfest gemacht. Quelle: Petra Hase

Der Versuch, den jungen Mann noch kurzfristig von Beamten aufsuchen und zum Gericht bringen zu lassen, scheiterte. Der Grund: Sein Aufenthaltsort konnte nicht ausfindig gemacht werden. Wie eine gerichtliche Nachfrage im Obdachlosenheim, seinem letzten offiziellen Wohnort, ergab, sei er dort Ende August ausgezogen. Wohin, ist unklar. Laut Verteidiger schlafe er seither offenbar bei Freunden. Auch der Sozialarbeiter konnte keine Adresse benennen. Die Hilfe sei eingestellt worden, der Kontakt abgebrochen.

Einzug in JVA denkbar

„Ihn mit der Polizei zuführen zu lassen, wäre das mildere Mittel gewesen“, urteilte Richterin Anja Hoffmann nach einer für die Suche eingelegten Sitzungspause. „Von der Staatsanwaltschaft wird Haftbefehl erlassen, weil er trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vor Gericht erschienen ist“, fasste sie am Ende zusammen. Werde er dem Haftrichter vorgeführt, müsse entschieden werden, ob er bis zur nächsten Verhandlung in eine Justizvollzugsanstalt untergebracht wird oder es anderweitig sichergestellt werden kann, dass er vor Gericht erscheint. „Ein großer Verfahrensaufwand“, sagte die Richterin, aber nicht anders zu lösen.

Vorerst bleibt also weiter unklar, welche Strafe dem jungen Mann droht. Nachdem er im Juli 2020 dingfest gemacht wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Stralsund eine Durchsuchung der Wohnräume an. In der Wohnung des damals 20-jährigen Heranwachsenden entdeckten sie weitere vorbereitete Brandsätze. Das Herstellen und Führen von Molotowcocktails stellt für sich bereits einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Zusammenhang mit Floyds Tod?

Geklärt werden muss auch, ob der Mann etwas mit dem Brandanschlag auf das Polizeirevier im Juni 2020 zu tun hatte und womöglich eine politische Motivation vorlag. Die Polizei vermutete damals einen Zusammenhang mit den weltweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA. Daher war auch der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam in die Ermittlungen eingebunden.

Von Petra Hase