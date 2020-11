Greifswalder Buchhändler klären offene Frage zur Preisbindung

Greifswald

Ab sofort nehmen die Buchhandlungen der Stadt wieder am Greifswald-Gutschein teil, weil rechtliche Bedenken gegen das System ausgeräumt sind. Matthias Marissal, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Rats- und Universitätsbuchhandlung GmbH hatte einen möglichen Verstoß gegen das Gesetz zur Buchpreisbindung befürchtet. Wie die Filiale von Hugendubel, die Dombuchhandlung und die Buchhandlung Scharfe hatte er die Teilnahme am Anfang November gestarteten Gutschein ausgesetzt, bis eine Einschätzung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vorliegt.

Die Stellungnahme liegt nun vor. „Ich freue mich für den lokalen Handel“, sagt Volker Petri, Geschäftsführer des Landesverbandes Nord des Börsenvereins.

Börsenverein sieht keinen Verstoß

„Da es sich bei dem Greifswald-Gutschein um ein einheitliches System für sehr viele verschiedene Arten angeschlossener Läden handelt, mit dem offensichtlich die Stärkung des „buy local“-Gedankens und nicht ein Verstoß gegen die Buchpreisbindung bezweckt wird, wird der Börsenverein das Modell aufgrund dieser eher theoretischen Überlegung allerdings nicht beanstanden“, so Petri weiter. Dass Kosten anfallen, die im Ergebnis nicht beim Buchhändler landen, komme auch bei EC-Kartenzahlungen vor.

Die gesetzliche Buchpreisbindung sieht vor, dass von Verlagen festgelegte Buchpreise weder unter- noch überschritten werden dürfen, um das Kulturgut Buch und ein vielfältiges Angebot zu erhalten.

Freude bei Buchhändlern

Hintergrund der Kontroverse ist, dass Händler eine fünfprozentige Abgabe auf den Umsatz an die Greifswald Marketing GmbH zahlen, die das System initiiert hat. Händler bekommen das Geld für die Gutscheine von einem Treuhänder ausgezahlt. Zudem wirbt die Stadt damit, dass Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Greifswald melden, 100 Euro in Gutscheinen geschenkt bekommen. „Nicht unproblematisch“ sei es, so Volker Petri, dass die Stadt Gutscheine, die sie verschenkt, dem Handel „nicht in voller Höhe des Buchwerts vergilt“. Das reiche jedoch nicht aus, um das System zu beanstanden.

„Ich bin sehr glücklich“, reagiert Matthias Marissal auf die Einschätzung. „Die Greifswald-Gutscheine akzeptieren wir ab sofort. Wir hatten in den vergangenen Tagen bereits Anfragen von Kunden.“

Von Christopher Gottschalk