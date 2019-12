Greifswald

Am 16. Dezember entscheidet die Bürgerschaft über eine Vorverkaufssatzung für die Steinbeckervorstadt. Auf Antrag der SPD soll das geprüft und auch gleich ein entsprechendes Papier erarbeitet werden. Die Stadt könnte dann der Stadt ermöglichen, in gut begründeten Fällen in bestehende Kaufverträge einzusteigen.

Die im November gegründete Bürgerinitiative Fleischervorstadt unterstützt die Vorverkaufssatzung. Sie wird aus Anlass der Bürgerschaftssitzung mit Plätzchen und Informationen am Rathaus präsent sein, sie möchte mit den Greifwaldern ins Gespräch kommen. Die Bürgerinitiative lehnt eine Bebauung der zweiten oder dritten Reihe der Stralsunder Straße ab, wie sie im Entwurf des Masterplans für die Steinbeckervorstadt als Möglichkeit stehen. Dagegen sprächen unter anderem ökologische Probleme und Gefahren für die Standfestigkeit der Bestandshäuser.

Aus Anlass der Bürgerschaftssitzung wird die Initiative mit Plätzchen und Informationen zu ihren Ideen und Zielen an einem Infostand vor dem Rathaus präsent sein.

Außerdem ruft die Bürgerinitiative dazu auf, Ihre schönsten Fotos auf ihrer Internetseite (https://steinbeckervorstadt.de/die-schoensten-fotos-posten) zu posten. Die Steinbeckervorstadt habe ein paar zauberhafte, manchmal auch ganz versteckte Orte zu bieten. Museumshafen und Festspielwiese sind Anziehungspunkte für viele. Die Wiesen und Deiche am Ryck und östlich der Stralsunder Straße in Richtung der ehemaligen Deponie böten malerische Blicke auf die Stadt und laden zum Spazieren oder Joggen ein. „Wir wollen zeigen, wie schön es bei uns ist“, heißt es in einer Erklärung.

Die Bürgerinitiative unterstützt den Vorschlag des Sozialausschusses für einen runden Tisch mit Verwaltung, Politik, Bürgerinitiative und Bewohnern zum Masterplan-Entwurf. Am 19. Januar 2020 wird zur Vorbereitung zu einem gemeinsamen Spaziergang in die Steinbeckervorstadt eingeladen. „Wir wollen einen Stadtteil, in dem Wohnen, Musik und Kultur neben- und miteinander Raum finden, wie zum Beispiel am Museumshafen.“

