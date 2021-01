Greifswald

Trotz Ausgangssperre die Kommunalpolitik live erleben – das können Greifswalder am kommenden Montag. Am 1. Februar findet die nächste Sitzung der Greifswalder Bürgerschaft im Kaisersaal der Stadthalle statt. Sie wird im Livestream übertragen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Vorpommern-Greifswald ist wegen der hohen Inzidenzwerte als Hochrisikogebiet eingestuft. In Greifswald gilt eine Ausgangssperre. Deshalb wurde der Sitzungsbeginn vorsorglich vorgezogen. Die Bürgerschaft tagt bereits ab 17 Uhr, heißt es aus dem Rathaus. Angesichts der derzeitigen Corona-Situation gibt es besondere Hygienevorkehrungen: Alle Bürgerschaftsmitglieder und Gäste müssen medizinische oder FFP2-Masken tragen, das Rednerpult ist mit einer Scheibe geschützt. Außerdem gibt es zwei zusätzliche Luftreinigungsgeräte im Saal und Handmikrofone für Bürgerschaftsmitglieder mit Maskenattest.

Livestream auf städtischem Youtube-Kanal

Damit Greifswalder die Sitzung verfolgen können, wird sie im Livestream auf Youtube übertragen. Dafür nutzt die Stadt einen externen Anbieter. Der entsprechende Zugangshinweis für den städtischen Youtube-Kanal ist mit Sitzungsbeginn auf der Startseite der Homepage der Hansestadt im Internet unter www.greifswald.de zu finden. In dem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Übertragung nur während der Sitzungszeit ab 17 Uhr empfangen werden kann. Bei auftretenden Bild- oder Tonproblemen helfe in den meisten Fällen das Neuladen der Seite.

Direkt an der Sitzung können Einwohner nur in sehr begrenztem Umfang teilnehmen. Dabei sind das ununterbrochene Tragen einer medizinischen bzw. FFP2-Maske, die Einhaltung des Mindestabstands und eigenes Schreibzeug unbedingt erforderlich. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Sie muss bis Freitag erfolgen und kann per E-Mail an buergerschaft@greifswald.de vorgenommen werden.

Von OZ