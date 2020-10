Greifswalder Bürgerschaft gibt grünes Licht für die Sanierung der „Greif“

Greifswald

Das sanierungsbedürftige Segelschulschiff „Greif“ soll wieder in Fahrt kommen. Die Greifswalder Bürgerschaft stimmte am Montagabend mit großer Mehrheit für die Sanierung des traditionsreichen Zweimasters und den Weiterbetrieb als Segelschulschiff und bewegliches Denkmal von nationaler Bedeutung. Damit sendete die Bürgerschaft ein klares Signal in Richtung Bund und Land, die bereits finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt hatten. „Ich bin sehr erfreut, dass die Stadt mit breiter Mehrheit hinter dem Schiff steht“, zeigte sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) über das Votum erleichtert.

Massive Schäden an der Außenhaut

Bei einem turnusmäßigen Werftaufenthalt im Winter wurden massive Schäden an der Außenhaut der Schonerbrigg festgestellt. Das 1951 erbaute Schiff wurde als fahruntüchtig an die Kette gelegt und der Schiffs-TÜV, die sogenannte Klasse, auf ruhend gesetzt.

Zugleich beauftragte die Bürgerschaft die Stadtverwaltung, mit Vertretern des Bundes und des Landes Gespräche über eine langfristige institutionelle Förderung des Weiterbetriebs zu führen. Laut dem Geschäftsplan sollen Mehrtagestörns die Haupteinnahmequelle werden, bei denen die Gäste als Mitsegler mitanpacken müssen. Die „Greif“ soll als Segelschulschiff ihren Ausbildungscharakter behalten, wie der Chef des Eigenbetriebes, Friedrich Fichte, sagte. Zudem soll das Schiff stärker für Fahrten und Projekte mit Kindern und Jugendlichen geöffnet werden.

Kosten auf 3,5 Millionen Euro geschätzt

Die Kosten für die Sanierung der als Segelschulschiff „ Wilhelm Pieck“ gebauten Schonerbrigg belaufen sich laut einem Gutachten auf 3,5 Millionen Euro. Die Stadt will sich daran mit 940 000 Euro beteiligen. Laut Nutzungkonzept kommen auf die Stadt für den Weiterbetrieb Kosten von jährlich 300 000 bis 400 000 Euro zu.

Linke kritisiert „militärische Nutzung“

Zuvor hatte die Linke/Tierschutzpartei kritisiert, dass das Nutzungskonzept für die „Greif“ unter anderem auch die Möglichkeit der Kadettenausbildung vorsieht. „Eine militärische Nutzung steht dem Zweck der „Greif“ als ziviles Berufssegelschulschiff entgegen“, so Robert Gabel (Tierschutzpartei). Die Fraktion konnte sich allerdings mit ihrem Antrag, diesen Passus aus dem Konzept zu streichen, nicht durchsetzen. Thomas Meyer (Bürgerliste) nahm auf die Haushaltslage der Kommune Bezug. Angesichts ehrgeiziger Projekte wie die Theatersanierung und Schulneubau seien die laufenden Kosten schwer darstellbar. FDP, Kompetenz für Vorpommern und Bürgerliste fanden mit ihrem Antrag, die „Greif“ als an der Kaikante festverankertes Museumschiff zu erhalten, keine Mehrheit.

Das Schiff ging 1991 in Eigentum der Stadt Greifswald über. Es ist das einzige in der DDR gebaute Segelschulschiff und Hochseesegelschiff. Da dem Schiff laut Landesdenkmalamt ein „besonderer Seltenheitswert“ zukommt, wurde es als „Denkmal von nationaler Bedeutung“ eingestuft.

Von Martina Rathke