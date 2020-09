Greifswalder Bürgerschaft will weitere Wohnhäuser verhindern

Greifswald

Trotz der Wohnungsnot in Greifswald möchte die linke Mehrheit in der Bürgerschaft Wohnbauprojekte in der Steinbeckervorstadt eindämmen. Die Fraktionen von Grüne, Linke/Tierschutzpartei und SPD haben während der Bürgerschaftssitzung am Montag einen entsprechenden Beschluss auf den Weg gebracht. „Wir wollen sicherstellen, dass keine weiteren Bauvorhaben verwirklicht werden können, die dem Masterplan widersprechen“, sagt Andreas Kerath, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft und zielt mit seiner Kritik auf den geplanten Neubau von 48 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten in der Stralsunder Straße 47. Dieses Projekt hatte in den vergangenen Wochen für reichlich politischen Zoff gesorgt.

Unverständnis bei der CDU

Unverständnis über den neuesten Vorstoß des linken Bündnisses bei der CDU: „Uns fehlt Bauland in Greifswald und trotzdem soll hier weiteres Bauland gesperrt und Investitionen in Wohnraum verhindert werden. Das ist absolut unverständlich und abzulehnen“, sagt das Bürgerschaftsmitglied Jürgen Liedtke ( CDU).

Ob das geplante Wohnhaus der Investorengruppe Sebastian Braun und Christian Fehlhaber tatsächlich gebaut wird, steht noch nicht fest. Derzeit steht noch eine Abrissgenehmigung aus, die für die Neubaupläne erforderlich ist. Das denkmalschutzrechtliche Verfahren läuft noch. Egal wie es ausgeht – das linke Bündnis der Bürgerschaft möchte auf jeden Fall verhindern, dass sich etwas Ähnliches wiederholt.

Masterplan legt kleine Bauvariante fest

Neue Wohnungen in der Hansestadt verhindern? Das mag zunächst irritieren. Ganz konkret geht es jedoch nicht um Wohnungen im Allgemeinen, sondern um die minimale Wohnbebauung, die in der Steinbeckervorstadt vorgesehen ist. Die linke Mehrheit der Bürgerschaft hatte sich im Juli dafür ausgesprochen, auf dem Areal an der Stralsunder Straße lediglich 50 bis 60 Häuser mit knapp 200 Wohnungen für etwa 390 Einwohner entstehen zu lassen.

Das Bündnis hatte Pläne abgelehnt, die eine umfangreichere Bebauung für mehr als doppelt so viele Menschen vorgesehen hatten. Letztere Variante hätte die CDU bevorzugt. Auch das städtische Bauamt hatte die größere Bauvariante wegen des dringend benötigten Wohnraumes präferiert. Die Bürgerschaft entschied mit den Stimmen von Grünen, SPD, Linke/Tierschutzpartei anders.

Investor muss sich nicht an Masterplan halten

Allerdings wussten die Abgeordneten damals nicht, dass es längst Pläne für ein Wohnhaus mit vier Etagen plus einem Staffelgeschoss gibt, die sozusagen kurz vor der Umsetzung stehen und dem Masterplan widersprechen. Als die Pläne Ende Juli bekannt wurden, brach der Proteststurm los. „Jetzt baut hier ein Unternehmer, den wir in dieser Form nicht haben wollen“, sagt Andreas Kerath ( SPD).

Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) quittierte den Proteststurm mit einem Schulterzucken und verwies darauf, dass ein Masterplanverfahren nicht rechtlich bindend sei. Investoren müssten sich nicht daran halten. Lediglich ein Bebauungsplan sei rechtsgültig und den gebe es zurzeit nicht für das Gebiet. Das traf die Mitglieder des linken Bündnisses damals sichtlich unvorbereitet.

Neuer Beschluss soll Veränderungen verhindern

Damit Abweichungen vom Masterplan künftig nicht mehr möglich sind, will das linke Bündnis nun schnellstmöglich das notwendige Bebauungsplanverfahren vorantreiben. Da dieses in der Regel mehrere Jahre dauert, gibt es nun einen Zwischenschritt. Mit einer sogenannten Veränderungssperre kann die Bürgerschaft erreichen, dass der Status quo erhalten bleibt. Den entsprechenden Beschluss hat das linke Bündnis am Montag mit einer Stimme Mehrheit gefasst. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) soll nun prüfen, ob und wie eine solche Veränderungssperre umzusetzen sei.

Das Ergebnis der Prüfung, also im Idealfall die Satzung über eine Veränderungssperre, soll zur Bürgerschaftssitzung am 16. Dezember vorgelegt werden.

Von Katharina Degrassi