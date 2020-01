Greifswalder Bürgertheater: Der Kirschgarten ist verkauft

Am Donnerstag, dem 16. Januar gibt es für alle Interessierten eine öffentliche Theaterführung (3/2 Euro), Beginn ist um 18 Uhr, Treffpunkt ist an der Kassenhalle. Ebenfalls am Donnerstag findet eine Lesung aus „Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen“ von Nassim Soleimanpur im Rubenowsaal statt. Dieses Mal versucht sich der Schauspieler Hubertus Brandt an der „Lesung auf den ersten Blick“ (17,50 Euro, Beginn ist um 20 Uhr). Am Freitag steht das 4. Philharmonische Konzert von Brahms auf dem Programm, eine Einführung in das Stück beginnt um 18 Uhr, das Konzert im großen Saal startet um 19.30 Uhr.