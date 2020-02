Greifswald

Zum dritten Mal in der aktuellen Tarifrunde zwischen den Nahverkehrsbetrieben und der Gewerkschaft Verdi stehen auch in Greifswald wieder Busse still. Die Gewerkschaft hat die Busfahrer zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. Die Greifswalder müssen also wieder mit Einschränkungen rechnen.

„Der Verkehrsbetrieb Greifswald wird auch dieses Mal den Schülerverkehr absichern“, sagte Stadtwerke-Sprecherin Steffi Borkmann. Die 17 elektronischen Fahrbahntafeln würden in Echtzeit über die fahrenden Busse und Störungen informieren. „Wir bitten unsere Fahrgäste um Verständnis.“

„Mit Stand der Verhandlungen mehr als unzufrieden“

Verdi will mit den Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Wir sind mit dem Stand der Verhandlungen mehr als unzufrieden“, so Verdi-Sprecherin Andrea Moder. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,06 Euro. Die Arbeitgeber hätten dagegen eine Erhöhung der Löhne um monatlich 70 Euro im ersten und 40 Euro im zweiten Jahr angeboten. „Das entspricht 40 Cent pro Stunde“, so Moder. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Verdi ist am 17. Februar in Rostock geplant.

Nach Einschätzung des Verkehrsbetriebs Greifswald ( VBG) sind die Forderungen der Gewerkschaft nicht finanzierbar. Verdi fordere Lohnerhöhungen zwischen 15 und 20 Prozent innerhalb eines Jahres so Geschäftsführer Henrik Umnus. Lohnerhöhungen in dieser Größenordnung würden direkte Auswirkungen auf Fahrpreise, Angebote sowie die zukünftige Stellung im Wettbewerb haben.

Nach Angaben des VBG verdient ein Busfahrer in Greifswald je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit zwischen 2500 und 2675 Euro. Zu diesem Monatsgehalt kämen Zuschläge, eine Jahressonderzahlung sowie Altersversorgung. „Die Arbeitgeber bieten eine Lohnsteigerung von 4, 4 Prozent in zwei Jahren.“

Mehr zum Thema:

Von Martina Rathke