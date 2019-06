Greifswald

Ein kleines politisches Beben erschüttert die Hansestadt. Der Wiecker Christin Kruse ist aus der CDU-Fraktion der Bürgerschaft ausgetreten. Das bestätigte der Politiker gegenüber der OZ. „Ich habe mir den Schritt reiflich überlegt und gute Gründe, will aber keine schmutzige Wäsche waschen“, sagte er. Gerüchteweise heißt es, dass Kruse nicht mit der Bildung einer Zählgemeinschaft mit Grit Wuschek einverstanden war. Diese hatte als Einzelbewerberin ein Mandat gewonnen. Dass sein Austritt mit der Bildung der Zählgemeinschaft zusammenhänge, dazu wolle er nichts sagen.

Kruse gehört der Bürgerschaft seit 20 Jahren an und war gerade erst in geheimer Wahl als stellvertretender Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Ortsrates Wieck/Ladebow.

Kruse bleibt in der Bürgerschaft

Der Wiecker hat auch die CDU verlassen. Er wolle selbst gehen, statt ein Parteiausschlussverfahren zu erleben. Sein Mandat in der Bürgerschaft will Kruse wahrnehmen. CDU-Fraktionschef Axel Hochschild war noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Damit hat die CDU-Fraktion noch acht Mitglieder, mit Wuschek sind es neun Abgeordnete. Das ist wichtig für die Besetzung von Ausschüssen. Ebenfalls neun Abgeordnete gehören zur Zählgemeinschaft Grüne/Alternative Liste. Für Letztere zog Hulda Kalhorn ins Stadtparlament ein. Die Grüne wollten sogar eine Fraktion, aber die AL wolle unabhängig bleiben, so Kalhorn.

In der letzten Legislaturperiode saß Ulrich Rose für die Alternative Liste in der Bürgerschaft. Er war in einer Zählgemeinschaft mit der Linken verbunden.

Der Kreisverband der Grünen hatte Rose, den einstigen OB-Kandidaten der Grünen, 2014 ausgeschlossen. 2016 trat er aus, damit wurde das inzwischen beim Bundesschiedsgericht anhängige Ausschlussverfahren gegenstandslos. 2019 holte Rose nicht genug Stimmen für den Einzug ins Stadtparlament.

Eckhard Oberdörfer