Greifswald

In diesem Jahr soll die Umgestaltung der Arndtstraße in zwei Abschnitten bis 2021 beginnen. Das Vorhaben stößt indes auf den Widerstand bei Anwohnern. Auch der Ortsrat Innenstadt lehnte nach langer Diskussion mit knapper Mehrheit das von Sven Markmann (Ingenieurgesellschaft Wastra-Plan) vorgestellte Konzept ab. Das ist allerdings nicht mehr und nicht weniger als ein Meinungsbild, ein Beschluss ist nicht vorgesehen. Nach der am 14. Januar vorgesehenen Vorstellung im Bauausschuss könnte der Hauptausschuss schon das letzte Wort haben.

Etwa ein Drittel der Parkplätze fällt weg

Das wichtigste Argument gegen die Planung: Um die 30 Parkplätze fallen weg, etwa ein Drittel der aktuell vorhandenen. Wer künftig in diesem Bereich der Fleischervorstadt keinen Stellplatz mehr findet, soll nun zum Nexöplatz, auf einen anderen großen Parkplatz oder in die Tiefgaragen ausweichen. Für Senioren und Familien mit Kindern sei das wohl kaum eine Alternative, findet Ursula Lichtblau, Physiotherapeutin in der Arndtstraße.

Anwohner: Sogar mehr Stellplätze möglich

„Für die Anwohner sollten sich die Bedingungen verbessern und nicht verschlechtern“, sagte Anwohner Jörg Scheffelke auf der Sitzung der Ortsteilvertretung Innenstadt. Genau das passiere aber. „Die Anzahl der Parkplätze könnte sogar erhöht werden“, schätzt Scheffelke ein. Eine Idee sind zum Teil schräg angeordnete Stellplätze. Um die Machbarkeit dieser Verbesserungen zu erreichen, müsse eine gemeinsame Begehung der Straße erfolgen, zu der Scheffelke ausdrücklich einlud.

Für die Greifswalder Christdemokraten besteht in der Stadt ein allgemeines Problem. „Bei jeder Umgestaltung einer Straße fallen ohne Ersatz Parkplätze weg“, stellt Fraktionschef Axel Hochschild fest. „Das kann nicht sein.“ Zuletzt sei das in der Martin-Luther-Straße so gewesen. Hochschild hofft, dass die Arndtstraße auch nicht so eine Endlosbaustelle wird wie zuletzt die Lutherstraße.

Allee bleibt komplett erhalten

Die Planungen für die Arndtstraße sind keineswegs ungewöhnlich. Sie sehen im Großen und Ganzen genauso aus, wie die für die anderen schon erneuerten Straßen der Fleischervorstadt wie die Wiesen- oder die Burgstraße: Das Parken wird neu geordnet, die Oberfläche der Straße wird erneuert, Gehwege werden gepflastert, neue Laternenmasten gesetzt und die Bedingungen für Feuerwehreinsätze verbessert. Außerdem soll es mehr Fahrradaufstellbügel geben. Für zu fällende Bäume werden mehr neue gepflanzt. Vorgesehen sind in diesem Fall schwedische Mehlbeeren. „Die Allee bleibt komplett erhalten“, versichert Sven Markmann. „Sie ist streng geschützt.“

CDU rügt fehlende Elektrolade-Säulen

„Innovativ ist diese Gestaltung nicht“, findet CDU-Bürgerschaftsmitglied Madeleine Tolani. Sie würde sich wünschen, dass bei einer so großen Umgestaltung einer Straße gleich an die Mobilitätswende gedacht wird und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, auch Lastenräder, aufgestellt werden. „Wir sind für die Gleichberechtigung aller Formen der Mobilität.“ Schon an die E-Mobilität zu denken, wurde auch im Ortsrat Innenstadt gefordert. Die Stadt arbeite an einem Gesamtkonzept. Die Nachrüstung sei problemlos möglich, hieß es dazu seitens der Verwaltung.

Südlicher Bereich soll Einbahnstraße werden

Die einzige größere Veränderung, die neben der Aufwertung des Platzes an der Einmündung der Goethestraße auffällt: Der südliche Bereich der Arndtstraße zwischen Wiesen- und Burgstraße soll künftig in beide Richtungen befahrbar sein. Hier schlagen Bürger alternativ eine Spielstraße vor.

Die Planungen verliefen zumindest auf den ersten Blick sehr transparent mit Vorstellung und Fragestunde für Bürger, Veröffentlichungen von Fragen und Antworten auf der Internetseite der Stadt. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Die Anregungen der Bürger seien zwar angehört worden, aber sie wurden nicht umgesetzt, sagt Ulrich Lichtblau, dem ein Haus in der Arndtstraße gehört. Die Argumente der Stadtverwaltung und der Wastra-Ingenieurgesellschaft haben nicht überzeugt.

Wird die Bürgeranhörung wiederholt?

„Die Bürgeranhörung muss wiederholt werden“, fordern Madeleine Tolani und Axel Hochschild seitens der CDU. Auch im Ortsrat Innenstadt wurden solche Forderungen laut. Deren Vorsitzender Patrick Leithold (Grüne) forderte, dass die überarbeiteten Planungen der Stadt noch einmal im Ortsrat vorgestellt werden. Denn seitens der Verwaltung wurde zugesichert, noch einmal die Machbarkeit der Vorschläge der Bürger zu prüfen.

Von Eckhard Oberdörfer