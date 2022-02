Greifswalder Chefhygieniker: „Nicht alles, was erlaubt ist, muss man auch unbedingt machen“

Greifswald

Der Chefhygieniker der Universitätsmedizin Greifswald (UMG), Nils-Olaf Hübner, hat die Menschen trotz Corona-Lockerungen zur Vorsicht aufgerufen. „Man muss sich klar machen, dass wir weiter hohe Zahlen haben, und nicht alles, was erlaubt ist, muss man auch unbedingt machen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es stünden noch einige schwierige Wochen bevor.

Von einem „Kontrollverlust“ sprach Hübner mit Blick auf die Infektionszahlen. „Keiner weiß, wie viele Fälle wir wirklich haben.“ Die Positivrate bei PCR-Tests liege weit über 30 Prozent. Vielfach bleibe es bei einem Antigentest. Das Ende der Winterferien könne wieder zu einem Ansteigen der Inzidenzen gerade bei Jüngeren führen.

Inzidenzen seit mehreren Wochen sehr hoch

Die Situation an der UMG sei angespannt. Nur auf die Belastung der Intensivstationen zu schauen, ergebe ein unvollständiges Bild. Die für Corona-Fälle reservierte Normalstation sei voll. Hinzu kämen viele Personalausfälle wegen des Coronavirus. Die Lage sei an anderen Häusern ähnlich.

In Mecklenburg-Vorpommern seien die Inzidenzen jetzt schon seit mehreren Wochen sehr hoch. Selbst wenn sie sinken, sorge das unter Umständen nur für wenig Entspannung. Wenn etwa die Inzidenz auf 1000 sinke, aber dort drei Wochen verharre, habe man nichts gewonnen, so Hübner. Entscheidend sei, wie steil der Abfall ausfalle.

„Mehr Verantwortung an die Menschen“

Zu den angekündigten Öffnungsschritten sagte Hübner: „Die Politik zieht sich zurück, es wird mehr Verantwortung an die Menschen gegeben. Ich habe großes Vertrauen in die Menschen.“ Sie setzten die Regeln um, auch ohne dass an jeder Ecke ein Polizist stehe.

Von RND/dpa