In anderthalb Wochen gehen wieder hunderte Läufer an den Start bei der größten Laufveranstaltung in Greifswald. Viel Zeit zum Trainieren bleibt nicht mehr. Wie man sich jetzt am besten vorbereitet und was man vor dem Rennen beachten sollte, erklärt Peer Kopelmann, Chef-Organisator und Sportwissenschaftler.