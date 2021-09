Greifswald

Auf die Plätze, fertig, los: Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr können die Läufer am 25. September bei der 14. Auflage des Greifswalder Citylaufs endlich wieder an den Start gehen. Doch in diesem Jahr ist einiges anders. Die wohl größte Neuerung: Die Strecke wurde nach Eldena verlegt.

Grund dafür ist die Corona-Pandemie, mit der zahlreiche Auflagen einhergehen, wie Chef-Organisator Peer Kopelmann erklärt. „Wir müssen von allen Teilnehmern die Kontaktdaten erfassen. Wir benötigen einen abgesperrten Bereich und müssen auf Abstände achten.“

Laufrunde dieses Jahr nur etwa zwei Kilometer lang

In Absprache mit der Stadtverwaltung und der Polizei habe man sich entschlossen, den Citylauf in diesem Jahr nicht in der Innenstadt mit Start und Ziel am Markt, sondern in Eldena mit Start und Ziel beim Maritimen Jugenddorf Wieck (Majuwi) durchzuführen. Die Strecke wird nun rund um das Strandbad führen. Eine weitere Änderung: Die Laufrunde ist nicht 2,5, sondern nur etwa 2 Kilometer lang.

Das bedeutet, dass die Sportler des 10-Kilometer-Laufes fünf Runden absolvieren werden. Die Staffelläufer werden die Strecke vier Mal ablaufen, die Walker kommen beim diesjährigen Citylauf auf sechs Kilometer, was drei Runden entspricht. Die Laufstrecke wird vom Majuwi aus über den Yachtweg bis zur Straße an der Mühle und über den Deich führen. Von da geht es über den Eingang des Wirtschaftshofes auf den Yachtweg bis zum Sperrwerk weiter. Dann am Ryck entlang zurück zum Majuwi.

Teilnehmer müssen Kontaktdaten hinterlassen

Bislang sind rund 400 Schüler für die Läufe der Schulen und der Grundschulen um die Pokale der Sparkasse Vorpommern, 30 Walker, 35 Teams mit jeweils vier Läufern für den Stadtwerke-Staffellauf sowie 250 Läufer für den 10-Kilometer-Lauf angemeldet.

Die Läufe erfolgen in zwei Zeitspannen. Als erstes starten die Schüler ab zehn Uhr und die Walker um 10.20 Uhr. Um 13 Uhr sind die Staffel-Läufer an der Reihe. Eine Stunde später gibt es den Startschuss für den Hauptlauf. Vor Ort muss jeder Teilnehmer seine Kontaktdaten hinterlassen, erklärt Peer Kopelmann. Dazu zählt Name, Adresse und Telefonnummer. Die Angaben können die Teilnehmer zu Hause auf einen Zettel schreiben und mitbringen, so der Chef-Organisator.

Chef-Organisator: „Wir mussten vieles überdenken“

Der Greifswalder Citylauf zählt zu den beliebtesten Sportveranstaltungen in der Hansestadt. Nicht nur für die Läufer, die an den Start gehen. Der Citylauf lebt auch vom Publikum. Doch auch hier müssen die Organisatoren aufgrund der Pandemie Abstriche machen. „Gerade im Start- und Ziel-Bereich gab es schon immer viele Zuschauer. Hinzu kam Laufpublikum aus der Innenstadt. Es ist zwar immer schön, wenn Zuschauer da sind, aber in diesem Jahr wollen wir das aufgrund der Abstandsregeln, die wir einhalten müssen, lieber ausschließen.“ Daher dürfen das Gelände des Majuwi nur die aktiven Teilnehmer sowie die Betreuer betreten.

„Einerseits wollen wir natürlich viele Teilnehmer. Andererseits müssen wir die Veranstaltung mit den Corona-Bedingungen bewältigen“, sagt Kopelmann. Finanziell könnte es in diesem Jahr daher enger werden. „Je weniger Teilnehmer desto weniger Einnahmen haben wir bei gleichbleibenden Kosten.“

Im vergangenen Jahr wurde der Citylauf erst verschoben, bis er schlussendlich doch abgesagt wurde. Auch dieses Mal war unklar, ob er überhaupt stattfinden wird. „Wir konnten im Sommer nicht planen, weil wir nicht wussten, wie die Situation im Herbst ist und welche Maßnahmen dann gelten.“ Die Auflagen und Bedingungen hätten die Organisation des diesjährigen Citylaufs aufwendiger gemacht, sagt Kopelmann. „Wir mussten vieles überdenken. Wir hoffen daher, dass alle Verständnis haben, wenn etwas nicht klappt oder es irgendwo hapert.“

Anmeldung für den Citylauf 2021 sind noch bis zum 20. September online auf der Internetseite www.my.tollense-timing.de möglich. Weitere Informationen zum Citylauf gibt es www.citylauf-greifswald.de

Von Christin Lachmann