Greifswalder Citylauf und Drachenbootfest wegen Corona-Pandemie verschoben

Greifswald

Für tausende Sportbegeisterte ist es ein Dämpfer: Sowohl der Greifswalder Citylauf als auch das Greifswalder Drachenbootfest werden in diesem Jahr nicht an den geplanten Terminen stattfinden. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Beide Veranstaltungen wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Vorbereitungen auf die 14. Auflage des Greifswalder Citylaufes, der eigentlich am 16. Mai stattfinden sollte, liefen planmäßig. Erneut erwarteten die Organisatoren bei der größten Laufveranstaltung der Stadt über 1000 kleine und große Sportler. Doch die Ausbreitung des Coronavirus trübte die Vorfreude.

„Es ist nicht optimal, aber wir können die Situation nicht ändern...“

Vor allem die Frage, ob bereits im Mai eine solche Großveranstaltung überhaupt stattfinden darf, bereitete dem Cheforganisatoren des Greifswalder Citylaufes, Peer Kopelmann, Sorgen: „Es gab die Möglichkeit, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Wir haben dann geschaut, welcher spätere Termin überhaupt möglich ist.“

Nach Absprache mit der Stadtverwaltung fiel die Entscheidung auf den 26. September. „Wir hoffen sehr, dass das optimistisch ist und sich die Situation bis dahin wieder normalisiert hat“, sagt der 53-Jährige, der die Verlegung sportlich nimmt. „Es ist nicht optimal, aber wir können die Situation nicht ändern. Es gibt derzeit größere Probleme. Sport ist eine schöne Nebensache, aber die Gesundheit geht jetzt vor“, so Kopelmann weiter.

Über 500 Anmeldung habe es für die diesjährige Ausgabe des Citylaufs zum jetzigen Zeitpunkt gegeben. Die bereits angemeldeten Teilnehmer werden nun per Mail über die Änderung informiert. Die Organisatoren hoffen indes, dass der verschobene Termin keine finanziellen Nachteile birgt. Neben Sponsoren und Partnern würden die Anmeldegebühren einen wichtigen Posten ausmachen: „Wir brauchen eine ähnliche Teilnehmerzahl wie in den vergangenen Jahren, um die Ausgaben decken zu können“, erklärt Kopelmann.

Drachenbootfest auf August verlegt

Sobald wieder Normalität eingetreten ist, hofft der Sportler, dass sich die Freude am Laufen nochmals verstärkt: „Beim Citylauf herrscht immer eine tolle und positive Stimmung, und wir freuen uns, wenn es wieder viele Anmeldungen gibt.“

Über 40 Teams mit knapp 1000 Sportlern gingen im vergangenen Jahr beim Greifswalder Drachenbootrennen an den Start. Quelle: Christin Lachmann

Diese tolle Stimmung kennen auch die Sportler des Drachenbootfestes. Die diesjährige 19. Auflage der Veranstaltung musste wegen der aktuell unklaren Lage der Corona-Pandemie ebenfalls verschoben werden. Statt wie geplant Mitte Juni findet die Veranstaltung, die immer auf zwei Tage ausgelegt ist und an der bis zu 1000 Sportler teilnehmen, am 29. und 30. August statt. „Selbst wenn in vier Wochen Großveranstaltungen wie diese wieder erlaubt wären, hätten wir keine Chance mehr, die Teams vorher zu trainieren“, erklärt Bernd Grommelt, Abteilungsleiter der HSG Kanuten. „Es ist schade, aber die Gesundheit steht im Mittelpunkt. Wir haben nun auch noch genügend Vorbereitungszeit“, sagt der 58-Jährige, der hofft, dass im August viele Teams an den Start gehen werden.

Anmeldung Drachenbootfest und Citylauf Beim Drachenbootfest, das am 29. und 30. August stattfindet, gehen die Teams in den Rennklassen Mixed, Open und Ladies in den Distanzen 250 und 1350 Meter an den Start. Für ein Boot braucht es 20 Sportler. Die Anmeldung erfolgt auf der Homepage der HSG auf www.kanu-greifswald.de Auch die Anmeldung für den Citylauf am 29. September ist weiterhin geöffnet: Der Hauptlauf beträgt zehn Kilometer, der Staffellauf geht über eine Strecke von 4 x 2,5 Kilometer, Walking und Nordic Walking beträgt fünf Kilometer. Zudem gibt es wieder ein Lauf für Schüler (je nach Altersstufe 1,7 und 2,5 Kilometer). Anmeldungen für die Strecken beim Citylauf erfolgen auf der Homepage www.citylauf-greifswald.de

Von Christin Lachmann