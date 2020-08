Greifswald

Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen – allerdings ist das Tanzen aufgrund der Corona-Pandemie nicht gestattet, müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Das schließt eine Begrenzung der Personenanzahl ein.

Damit bleibt die Situation für die Betreiber schwierig, sind Existenzen weiter bedroht. Das verdeutlichte ein Treffen von einem Dutzend Veranstaltern mit Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack ( CDU), Greifswalds OB Stefan Fassbinder (Grüne), Dehoga-Präsident Lars Schwarz und CDU-Landtagsabgeordneter Ann Christin von Allwörden im Haus der Kultur, zu dem BT-Event eingeladen hatte.

Anzeige

„Jetzt wieder aufzumachen, kann ich nicht verantworten. Wie soll ich im Halbdunkeln die Hygieneregeln überwachen, wenn die Leute mit fortgeschrittener Zeit und höherem Promillepegel zunehmend enthemmter werden“, gab Murat Demirkaya vom Club Rosa zu bedenken. Als Bar habe er wieder geöffnet, alles andere sei für ihn derzeit nicht vorstellbar.

Weitere OZ+ Artikel

Mit Krediten allein ist uns nicht geholfen

Paul Uhlitzsch vom Landesverband für Clubs und Livespielstätten in MV erklärte, wie wichtig es für die Branche sei, den Kulturbetrieb langsam wieder hochzufahren, damit Veranstalter, Techniker, Caterer, Grafiker, Ticketverkäufer und viele mehr noch eine Chance hätten. Allerdings könne keiner von Liveacts mit 50 Leuten leben. Deshalb müsse die Politik zu Finanzhilfen bereit sein, „mit Krediten ist uns nicht geholfen“.

Seit geraumer Zeit liege in der Staatskanzlei ein Konzept der Branche, wie sie unter den Umständen agieren will. Doch bislang mit wenig Resonanz. Anne Horstmann von der Rostocker Eventagentur Adebar betonte zudem: „Wir brauchen auch Planungssicherheit für 2021.“ Veranstaltungen benötigten lange Vorlaufzeiten.

Lesen Sie auch: Trotz Öffnung: Clubs und Livespielstätten in MV weiter bedroht

Abgeordnete will sich für Diskotheken einsetzen

Ann Christin von Allwörden versprach daher, im Landtag „Druck auszuüben, damit die Branche nicht kaputtgeht. Wir brauchen die Kultur“. Stefan Fassbinder regte an, zugleich die Option von Ausfallbürgschaften zu prüfen, um finanzielle Härten im Falle des Falles abzumildern.

Am Montag werden Vertreter der Branche erneut zu einem Gespräch im Wirtschaftsministerium weilen. Mit dabei Tobias Lembke von BT-Events, der klare Vorstellungen von den Hilfen hat: „Es geht um die Fixkosten in Höhe von 90 Prozent, um Azubi-, Unternehmer- und Planungskosten.“ Landrat Sack erklärte, für alle Nöte großes Verständnis zu haben. „Doch der Gesundheitsschutz der Bevölkerung steht an oberster Stelle.“

Von Petra Hase