Nachdem der Clubbetreiber Murat Demirkaya entschied, ab 11. Oktober nur noch genesene oder vollständig geimpfte Besucher in seinen Club „Rosa“ zu lassen, musste er massive Kritik einstecken. Vor allem im Internet hagelte es etliche negative Kommentare. „Wir haben damit gerechnet. Aber nicht in dieser Form. Dass die Rezensionen auf Google beispielsweise so schlecht ausfallen, daran haben wir überhaupt nicht gedacht“, sagt Demirkaya.

Die Online-Bewertungen, die verfasst wurden, nachdem der Club öffentlich bekannt gab, die 2G-Regelung umzusetzen, haben es zum Teil in sich. Ein User verglich die Vorgehensweise Demirkaya sogar mit der Ausgrenzung der Juden im Nazi-Regime. So etwas macht den Clubbesitzer und sein achtköpfiges Team sprachlos.

Negative Reaktionen nicht nur im Internet

Grundsätzlich spreche nichts gegen eine sachliche Argumentation, sagt Demirkaya. „Aber was da teilweise steht, dafür habe ich kein Verständnis. Dass da Vergleiche zum Dritten Reich gezogen werden, ist einfach unfassbar. Mit solchen Dingen setze ich mich nicht mehr auseinander. Die Argumente, die da zum Teil gebracht werden, sind einfach abwegig.“

Nicht nur im Internet, auch im realen Leben wurde der Clubbesitzer, der hauptberuflich als Deutsch- und Geschichtslehrer arbeitet, mit negativen Reaktionen konfrontiert: „Ich habe hier auch einen lang gehen sehen, der ,scheiß Laden’ rief, als ich vor der Tür stand.“

Viel schlimmer empfand Murat Demirkaya allerdings die Resonanz aus seinem privaten Umfeld, wie er erzählt: „Ich habe Nachrichten bekommen, die teilweise auch in Beleidigungen übergingen. Einige davon gingen in Richtung Verschwörungstheorien, andere wiederum in Richtung einer gesunden Skepsis, in der nicht emotional argumentiert wurde.“

Dass sich geimpfte Menschen anstecken und das Virus weitergeben können, das ist Demirkaya bewusst. „Ungeimpfte tragen das Virus aber weitaus häufiger weiter als Geimpfte. Sie gehen nach Hause und geben es an die weiter, die noch nicht geimpft sind wie beispielsweise Kinder.“ Mit diesem Bewusstsein, sagt Demirkaya, könne man gar nicht ausgelassen feiern.

Weitere Impfaktion im Club „Rosa“ geplant

Trotz der 2G-Regelung und trotz der zusätzlichen Testpflicht für die „Rosa“-Besucher weiß Demirkaya, dass es auch in seinem Club irgendwann zu einem Corona-Ausbruch kommen könnte. „Wichtig ist aber dann, dass die Leute geimpft sind und dadurch keine schweren Verläufe erleben.“ Die Veranstaltungsbranche hat die volle Breitseite der Pandemie zu spüren bekommen. Über mehrere Monate waren Partys, Konzerte und Festivals untersagt. Jetzt, wo es eine Möglichkeit gibt, wieder herauszukommen, sagt Demirkaya, „wird trotzdem wieder gemeckert“.

Doch es gibt auch genügend Leute, die Demirkayas Entscheidung der 2G-Regelung gut finden. „Wir haben auch viel positives Feedback bekommen. Auch von der Ärztin, die hier die Impfaktion im Club betreut hat. Sie hat erzählt, dass ihre Kinder hier gern feiern gehen und dass sie es gut findet, was wir machen.“

30 Leute haben sich bei der Impfaktion im „Rosa“ Anfang September einen Piks abgeholt. Sie erhalten für eine Veranstaltung ihrer Wahl freien Eintritt. Eigentlich hätte der Clubbetreiber mit mehr Leuten gerechnet. „Ich war schon etwas enttäuscht, aber ich erkläre mir das so, dass die meisten unserer Gäste bereits geimpft sind. Das beobachten auch meine Mitarbeiter an der Tür.“

Negative Rezensionen zeigen, „dass wir alles richtig machen“

Eine weitere Impfaktion im „Rosa“ wird es in der Woche vom 20. bis 24. September geben. Wann genau stehe noch nicht fest. Landesweit beteiligen sich in dieser Woche jedoch weitere Clubs gemeinsam mit dem Kulturwerk MV daran. Auch hier erhalten die Leute, die sich impfen lassen, ein kleines Extra. „Dafür machen wir eine Veranstaltung im November, bei der wir einen sehr bekannten Künstler einladen. Alle, die sich bei unserer Impfaktion im Club im September impfen lassen, erhalten für diese Party freien Eintritt.“

Trotz der heftigen Kritik im Internet: An dem 2G-Konzept hält der Club weiter fest. Der Shitstorm sei mittlerweile wieder abgeflacht. Die negativen Rezensionen, sagt er, würde er nicht löschen, selbst wenn er es könnte: „Sie zeigen, dass wir alles richtig machen.“

Von Christin Lachmann