Greifswalder Copyshop dpc schließt seine Türen

Ob am Abgabetag gedruckte Abschlussarbeiten oder hunderte Seiten dicke Reader am Semesteranfang – der Copyshop dpc in der Walter-Rathenau-Straße 9-11 war über Jahre hinweg fester Anlaufpunkt für Greifswalds Studenten. Nach über 20 Jahren im Geschäft stellt dpc nun am Montag, 29. Juni, seine Geschäftstätigkeit ein.

Inhaber schließt Greifswalder Copyshop

Die Mitarbeiterinnen am Standort, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, sagten gegenüber der OZ, dass das Geschäft wohl nicht wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten schließen müsste. Zwar hätte der Handel mit Readern, Lese- und Lernmaterial für verschiedene Fachbereiche der Universität, die exklusiv im Copyshop verkauft wurden, in den vergangenen Jahren nachgelassen, weil die Universität sich aus dem Geschäft zurückgezogen hätte.

„Aber die Studenten haben weiterhin ihre Arbeiten hier ausgedruckt und auch das Geschäft mit Kunstdrucken ist gewachsen“, sagte eine Mitarbeiterin. Dpc bot zudem auch T-Shirt- und Werbedrucke an. Die Schließung sei vielmehr eine persönliche Entscheidung des Inhabers, vermuteten die Mitarbeiterinnen.

Geschäftsinhaber von dpc ist der Unternehmer Thomas Haindl, der 2003 das ehemalige Gebäude des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes umfangreich zum TMZ sanieren ließ und zum neuen Standort für seinen Copyshop und eine Werbeagentur machte – investiert wurden etwa drei Millionen Euro.

Mieter im TMZ verlassen das Gebäude

Mit der Sanierung ging der Namenswechsel zu dpc – digital print copy einher. Vor dem Namenswechsel war der Satz „Ich muss noch mal schnell zu Naumann“ unter Greifswalder Studenten weit verbreitet, weil Haindls Copyshop unter dem Namen „Bürosysteme Naumann“ lief. Seinen Ursprung hatte der Copyshop in der Kuhstraße. Dieser Standort wurde 2014 geschlossen. Nach der Sanierung des TMZ zogen auch das Ingenieurbüro Grieser und der Computerfachladen Gryps in das Gebäude. Auch sie werden das TMZ in den kommenden Monaten verlassen.

„Wir sind auf der Suche nach einem neuen Standort“, bestätigte Volker Schnaak, Geschäftsführer von Gryps-Computer auf OZ-Nachfrage. Man hätte sich wohlgefühlt im ersten Geschoss des TMZ; ein neuer Standort für das Unternehmen stünde noch nicht fest. „Für Vorschläge und Angebote wären wir sehr dankbar“, sagte Schnaak.

Kunden können Gutscheine bis zum 30. September bei dpc zurückgeben

Der Wegzug liege an äußeren Gründen, mehr wollte der Geschäftsführer der PC-Fachfirma gegenüber der OZ nicht sagen. Ein Stockwerk höher bejahte eine Mitarbeiterin aus dem Ingenieurbüro Grieser, dass das Ingenieurbüro die Räumlichkeiten in der Walter-Rathenau-Straße verlassen müsse. Der zuständige Verwalter für das Gebäude teilte auf Nachfrage mit, dass derzeit entschieden würde, wie es mit dem TMZ weitergeht. Weitere Auskünfte gab er nicht.

Kunden von dpc können zwischen dem 3. August und dem 30. September Gutscheine und Copy-Schecks zurückgeben. Auch einige Aufträge werden nach Absprache noch abgewickelt. Sie erreichen den Copyshop unter: Tel. 03834/79630.

Von Christopher Gottschalk