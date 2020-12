Greifswalder Corona-Hilfen: Buhlen um die Million Euro

Greifswald

Was als schnelle Nothilfe für Unternehmer, Künstler und Selbstständige in der Corona-Krise begann, hat sich zu einem monatelangen Tauziehen um eine Million Euro entwickelt. Die OSTSEE-ZEITUNG beantwortet die wichtigsten Fragen vor der letzten Bürgerschaftssitzung des Jahres.

Die Bürgerschaft beschloss im April mit großer Mehrheit die städtische Soforthilfe in Höhe von einer Million Euro. Das Innenministerium verlangte einen Nachtragshaushalt, der im Oktober bewilligt wurde. Ab dann konnten Selbstständige 1000 Euro, Gewerbetreibende bis zu 3000 Euro beantragen – vorausgesetzt, es gab noch kein Geld von Bund oder Land. „Es wurden insgesamt 9000 Euro ausgezahlt“, informiert Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadt.

Förderprogramm soll bis 31. März verlängert werden

Axel Hochschild, Fraktionsvorsitzender der CDU, sei sich sicher, dass die Einzelhändler, Künstler und Kulturschaffenden die Hilfen wollen und brauchen, aber schon Geld vom Bund oder Land beantragt haben. „Wenn wir klarstellen, dass eine Doppelförderung doch möglich ist, solange es keine Überkompensation gibt, kommen auch mehr Anträge rein.“ Das Programm solle bis zum 31. März 2021 verlängert werden und eine Doppelförderung explizit erlauben. Gerade jetzt im zweiten Lockdown müssten diese Hilfen endlich bei der Greifswalder Wirtschaft ankommen, so Hochschild.

Axel Hochschild, Vorsitzender der CDU-Fraktion in Greifswald

Hochschild betont, dass man sich an Recht und Gesetz halte. Entscheidend sei allein, dass nicht mehr Geld an ein Unternehmen ausgezahlt wird, als es tatsächlich braucht. Allerdings liegen unterschiedliche Aussagen zur Rechtmäßigkeit von Fördermaßnahmen durch die Stadt vor, wenn bereits vorher Landes- oder Bundesmittel geflossen sind. „Eine Doppelförderung ist grundsätzlich nicht zulässig“, sagt Gunnar Bauer, Pressesprecher im Wirtschaftsministerium, auf OZ-Nachfrage. Bund oder Land würden im Zweifelsfall Geld zurückfordern.

Keinen Widerspruch gibt es aus dem Innenministerium, das den Nachtragshaushalt verlangt hatte. Es gebe „keine weiteren Auflagen, die sich etwa auf die Auszahlungsmodalitäten beziehen würden“, heißt es in einem Schreiben, das der OZ vorliegt. Hochschild führt an, dass die „Zweite Änderung Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ eine Doppelförderung erlaube, weil es darin heißt: Eine Kumulierung von Beihilfen „ist zulässig mit anderen Beihilfen.“

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums lehnt diese Sichtweise auf OZ-Nachfrage nicht ab: Hilfen könnten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben auch Unternehmen gewährt werden, denen bereits seitens des Bundes Kleinbeihilfen gewährt wurden.

Greifswald-Gutscheine als Unterstützung

Ohne Beschluss fließt es zurück in den Haushalt, doch vorher liegen Ideen für Gutscheine auf dem Tisch. Das hatte die CDU vorgeschlagen, ehe die SPD einen ähnlichen Vorschlag ins Spiel brachte. Die SPD will sofort 500 000 Euro in die Hand nehmen und in Form von Greifswald-Gutscheinen austeilen. Alle Greifswalder unter 18 Jahren oder deren Erziehungsberechtigte bekämen so 50 Euro für Shopping in der Stadt.

Die CDU schlägt 10 Euro für jeden Erwachsenen und 20 Euro für alle unter 18 Jahren vor. Weitere 15 000 Euro möchte die SPD nutzen, um den Händlern die Teilnahmegebühr am Greifswald-Gutschein für sieben Monate zu erlassen.

Die SPD will sofort Greifswald-Gutscheine ausgeben, die CDU mit ihrem „Stadtgeld“ erst abwarten bis zum April. „Unsere Vorlage ist ein Paket mit mehreren Maßnahmen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath. Die Sozialdemokraten wollen auch die „Heimathafen“-Kampagne verlängern, bei der Gutscheine im Wert von bis zu 400 000 Euro ausgegeben werden. Dieses Geld stammt nicht aus dem Topf der Soforthilfe.

Der Coronafonds habe Unternehmern helfen sollen, die weder aus Brüssel, Berlin noch aus Schwerin Geld erhalten, erklärt Kerath. „Die CDU will jetzt darüber hinaus. Deswegen kann man aus den beiden Vorlagen nicht einfach einen Kompromiss zaubern.“

Andreas Kerath führt die Fraktion der Sozialdemokraten in der Greifswalder Bürgerschaft an.

Axel Hochschild appelliert, dass, wenn es Gutscheine gibt, alle Greifswalder profitieren sollen. „Was ist denn mit der Verkäuferin, bei der die Kinder schon aus dem Haus sind? Für die gibt es dann keine Regelung im SPD-Vorschlag.“

120 000 Euro sollen in die Stelle eines Innenstadtmanagers fließen – das schlägt Katja Wolter (Fraktion Bürgerliste/Kompetenz für Vorpommern/ FDP) im Namen des städtischen Wirtschaftsausschusses vor. Die Ideen gehen ursprünglich auf den Verein der Greifswalder Innenstadthändler (VGI) zurück. „Wir sehen jetzt die Not bei den Händlern und müssen handeln. Deswegen muss die Stadt die Infrastruktur der Innenstadt attraktiver machen“, so Wolter. Die neue Stelle soll zur Greifswald Marketing Gesellschaft gehören und für zwei Jahre finanziert werden.

Mehr Werbung für lokale Händler

Aufgabe des Innenstadtmanagers: in enger Kooperation mit dem VGI Werbung, digitale Vernetzung und Onlineauftritt der Händler und regionaler Anbieter verbessern und Veranstaltungsformate planen, die die Einkaufsmöglichkeiten in Greifswald jedem Urlauber bekannt machen. Gesamtkosten: 85 000 Euro.

Weitere 20 000 Euro sollen als Mietzuschüsse für Start-ups dienen. VGI-Vorsitzender Frank Embach: „Wir würden den Hauseigentümern das Angebot machen, dass das Start-up und der VGI gemeinsam die Miete für einen befristeten Zeitraum zahlen.“ In den Genuss sollen nur Branchen kommen, die es bisher in der Einkaufsmeile nicht gibt, wie beispielsweise Schuster oder Unverpacktläden.

Für welchen Vorschlag kann sich das Rathaus erwärmen?

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) sehe rechtliche Probleme sowohl bei der CDU- als auch bei der SPD-Vorlage. Die Ausgabe von Gutscheinen ohne Gegenleistung sei kritisch. Auch die Kosten für die Versendung per Post müssten überdacht werden. Eine mögliche Doppelförderung lehnt die Verwaltungsspitze ab.

Stefan Fassbinder (Grüne), Oberbürgermeister von Greifswald

Das Rathaus stehe hinter der Vorlage für einen Innenstadtmanager: „Ich finde diesen Vorschlag sehr gut, weil er verdeutlicht, was die Wirtschaft braucht“, sagt Fassbinder. Nebeneffekt: Von der einen Million Euro würden 225 000 Euro beansprucht, der Rest ginge zurück in den Haushalt – mehr als bei den SPD- und CDU-Ideen.

Von Christopher Gottschalk