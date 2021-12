Greifswald

Im großen Greifswalder Universitätsklinikum ist viel Platz. Vom Haupteingang aus schlängeln sich die Fluren in fast alle Richtungen, türmen sich rechts und links die Institute, Hörsäle, Büros und Stationen bis in den fünften Stock.

Es gibt auch einen Keller. Nur mit einer Chipkarte kommt man hier runter, als Mitarbeitender des Klinikums. Hier gibt es ebenso viele lange Gänge, Lager und die Umkleiden mit Duschen und Spinden für die Mitarbeitenden. Doch was viele nicht wissen: Hier wird auch rund um die Uhr gearbeitet. Fenster gibt es hier auch, die etwas Tageslicht auf viele Monitore, Kühlschränke, Brutkästen und große, leuchtende Maschinen werfen.

Hier arbeiten die Menschen, die einen der wichtigsten Jobs in der Corona-Pandemie machen. Mit ihnen beginnt alles. Auch wenn das nicht immer klar scheint.

Nicht nur Corona-Tests an der Tagesordnung

Seit 2017 ist das Friedrich-Loeffler-Institut für medizinische Mikrobiologie hier in den Kellern des Klinikums. Hier kümmern sich medizinisch-technische Assistenten (MTA), Ärzte und Wissenschaftler um den diagnostischen Alltag eines Klinikums. Krankmachende Viren, Parasiten, Pilze, Bakterien werden hier untersucht. Es wird geklärt, ob diese mit Antibiotika behandelt werden können. Die verschiedenen Fachbereiche werden beraten. Und am 9. Februar 2020 wurde hier der erste Corona-PCR-Test durchgeführt.

Damals wie heute leitete Prof. Karsten Becker das Institut. Denkt er an den Februar vergangenen Jahres zurück, gesteht er sich ein, dass er damals nicht damit gerechnet hat, dass gerade eine globale Pandemie begonnen hatte. Wenn die Labormitarbeitenden in diesem Jahr Weihnachten mit ihren Familien feiern werden, werden sie etwa 155 000 der Corona-Test gemacht haben. Auch während der Sommermonate, als die Pandemie zu ruhen schien, kamen hier jeden Tag hunderte Tests an – eine Pause gab es nie. Auch keine Corona-Prämie. Stattdessen immer mehr Tests.

Laboranten machen bis zu 600 Tests am Tag

Jeder von ihnen kommt in einer großen grauen Kiste an. Vor dem Labor stapeln sich an diesem Dezembertag gerade sieben Kisten. Sandra Harting ist die leitende MTA. Sechs ihrer Mitarbeiter sind mit den Unmengen an Tests befasst, die hier Tag für Tag ankommen. Weil es aktuell so viele sind, helfen zwei zweite MTA von anderen Instituten. 400 bis 600 Tests werden pro Tag bearbeitet.

Damit ist das Labor fast am Limit. Der Weg der Stäbchen ist immer der Gleiche: aus den Kisten heraus müssen die Tests gescannt und direkt priorisiert werden. Tests von Patienten des Krankenhauses werden schneller getestet – die Dringlichkeit ist höher.

In großen grauen Kisten kommen die Corona-Tests im Labor an. Quelle: Philipp Schulz

Mitarbeitende und die Bevölkerung, die sich im Testzentrum vor dem Haupteingang testen lässt, werden geringer eingestuft. Es gibt zwei Wege: einer dauert etwa eine Stunde, ist aber wesentlich aufwendiger und teurer, der andere hat eine höhere Kapazität, dauert mit drei bis vier Stunden aber länger und kann nicht im Prozess unterbrochen werden, um etwa noch eine Probe dazuzustellen. Am ehesten vergleichbar mit der Entscheidung, ob man das Geschirr mit der Hand in der Spüler oder dem Geschirrspüler wäscht.

Schwierige Arbeitsbedingungen in den Räumlichkeiten

Trotzdem hält Becker das niedrigschwellige Testverfahren für richtig und notwendig. Die hohe Zahl der Tests ist zwar für das Labor und die Mitarbeitenden belastend, aber wichtig für die Eindämmung der Pandemie.

Tatsächlich merkt auch Harting an, dass die Arbeitsbedingungen in den Kellerräumen schwieriger kaum sein könnten. So sehr die Arbeit mit Pipette, Reagenzglas und komplexer Technik ist, so eng ist es gerade auch. Hier ein Arbeitsplatz, da ein großes Gerät. Aus einem Raum kommt ein bläuliches Leuchten. Hier steht eine der eindrucksvollsten Maschinen. Sie bewältigt die PCR-Testung vollautomatisch.

Trotz der modernen Technik bleibt das Ergebnis nicht ohne eine Kontrolle. Zu der Wahrheit in den Laboren gehört auch, dass jeder positive Befund eines PCR-Tests händisch von einem Mitarbeiter überprüft wird. Das gehört zu den Qualitätsstandards, die das Labor einhalten will und auf die man hier – trotzdem allem Stress – stolz ist.

Das Uniklinikum kennt seine Viren

Vom Keller geht es hoch in den vierten Stock des Krankenhauses. Hier sind zahlreiche weitere Labore untergebracht. Zwei davon werden von dem Loeffler-Institut für eine fast einmalige Arbeit im Bundesland benutzt. Jeder einzelne positive Corona-Befund wird hier sequenziert, heißt es wird genau bestimmt, welche Variante des gefährlichen Virus vorliegt. Kein einfaches Unterfangen.

Becker erklärt es so: „Nach einem positiven PCR-Test haben wir ein Buch in der Hand und können dessen Titel lesen. Erst durch die Sequenzierung sind wir in der Lage, das Buch zu öffnen und darin zu lesen.“ Omnikron, die neue Mutation, die gerade in aller Munde ist, gab es in Greifswald noch nicht. Das sei aber nur eine Frage der Zeit, merkt Becker an. Seit März wurden bereits 1400 dieser Sequenzierungen vorgenommen.

Jeder einzelne der positiven Tests wird von einer medizinisch technischen Assistenten geprüft. Quelle: Philipp Schulz

Hinzu kommt ein angespannter Arbeitsmarkt, auf dem viele Arbeitgeber um wenige neue Arbeitnehmer kämpfen müssen, merkt Harting an. Das hat sich auch in der Corona-Krise bemerkbar gemacht. Die Unverzichtbarkeit der Labormitarbeiter liegt in der Logik der Pandemiemaßnahmen. Jede politische Entscheidung fußt auf dem Wissen, wie viele Menschen sich mit dem Virus infiziert haben. Das geht aber nur, wenn die Labors die entsprechenden PCR-Testergebnisse an die Gesundheitsämter übermitteln.

Und während für Klinik-Personal geklatscht wurde und der Bund Corona-Prämien verteilte, haben die Mitarbeiter im Keller der Universitätsmedizin davon nichts mitbekommen. „Das hat schon auf die Stimmung geschlagen“, merkt Harting an.

