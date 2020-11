Greifswald

Der Dom in Greifswald wird gegenwärtig angestrahlt und leuchtet in blauen Farben. Damit will die Hansestadt ein Zeichen für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe setzen.

Greifswald ist seit 2016 Mitglied des weltweiten Netzwerkes „Cities for Life – Cities against Death Penalty“, ein Zusammenschluss von Kommunen und Städte rund um den Globus, die sich für ein Moratorium zur weltweiten Abschaffung der Todesstrafe engagieren.

Dafür wird jedes Jahr am 30. November ein Aktionstag veranstaltet, der internationale Tag „Cities for Life“. Historischer Hintergrund: Im Jahr 1786 verabschiedete an diesem Tag das damaligen Großherzogtum Toskana als erster Staat offiziell ein Gesetz zur Abschaffung der Todesstrafe.

Domgemeinde lädt zur Friedensandacht

Über 2000 Städte auf fünf Kontinenten in mehr als 92 Ländern gehören inzwischen zu dieser Bewegung. In Deutschland sind es über 200 Städte und Gemeinden, die sich an der 2002 von der Gemeinschaft Sant’Egidio ins Leben gerufenen Aktion beteiligen und aus diesem Anlass ein prominentes Gebäude ihrer Stadt blau anstrahlen. Greifswald gehört dazu. Die Domgemeinde St. Nikolai unterstützt dieses Anliegen und lädt für den 30. November um 12 Uhr zu einer Friedensandacht in den Dom ein.

Von OZ