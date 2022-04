Greifswalder Domorganist ist neuer Landeskirchenmusikdirektor

Greifswald

Konja Voll ist der neue Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern. Der Organist des Greifswalder Doms St. Nikolai wurde am Sonntag von Bischof Tilman Jeremias in einem Festgottesdienst eingeführt.

Als Landeskirchenmusikdirektor tritt Konja Voll „für die Kirchenmusik in Kirche und Gesellschaft ein“, wie es im Kirchenmusikgesetz der Nordkirche heißt. Dazu berät er die Kirchengemeinden im Sprengel Mecklenburg und Pommern etwa bei der Errichtung oder Besetzung von kirchenmusikalischen Stellen. Zudem wird er sich um Angebote für den Nachwuchs kümmern und bei der Gestaltung von Gesangbüchern und Liedheften mitwirken.

Begeisterung für Musik wurde früh geweckt

Bischof Jeremias warnte davor, an der Kirchenmusik zu sparen. Konja Voll fange in einer Zeit an, in der „uns als Kirche der Wind ins Gesicht bläst, die Zahl unserer Kirchenmitglieder sinkt und in der Stellen abgebaut werden. Finanziell klamme Gemeinden neigen dazu, dabei kirchenmusikalische Stellenanteile schnell ins Visier zu nehmen. Und wissen doch genau, dass es gerade die Musik ist, die im Gottesdienst, Konzert und Festival die Menschen in die Kirchen lockt“, so der Bischof.

Konja Voll wuchs im Pfarrhaus im Taunus auf. Seine Begeisterung für die Musik wurde früh schon durch eine engagierte Kinderchorleiterin und einen motivierenden Klavierlehrer geweckt: „Jemand, der begeistert an der Orgel sitzt und das vermitteln kann – das fand ich als Kind toll. Wenn ich heute Schulkindern die Orgel vorstelle, merke ich immer wieder, wie fasziniert sie davon sind. Um kirchenmusikalischen Nachwuchs zu gewinnen, ist es gut, wenn Pastorinnen und Pastoren ganz gezielt werben und einzelne Konfirmanden ansprechen.“

Er studierte Kirchenmusik und Theologie in Marburg und Heidelberg. Sein kirchenmusikalisches Studium schloss er mit einer Auszeichnung für sein Orgelspiel ab. Der Start im Nordosten sei ihm leicht gemacht worden, erzählt Konja Voll, seit Anfang Februar im Amt: „Hier in der Domgemeinde begegnet man mir sehr freundlich, und auch sonst werde ich überall herzlich empfangen. Ich bin begeistert von den vielen schönen Kirchen mit ihren wertvollen Orgeln.“

Von OZ