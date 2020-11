Greifswald

Rund um die Coronakrise gibt es die wildesten Mythen. Ihre Erzähler sind Esoteriker, Mittelständler, Ärzte oder vegane Köche, die ihre Ideologien in der Bundeshauptstadt vor Menschenmassen kundtun.

Auch in der Hansestadt demonstrierten Corona-Kritiker gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Sie behaupteten unter anderem, das Virus existiere so nicht und kritisierten Impfungen.

Verschwörungstheorien gab es schon immer – vor allem in Krisenzeiten, sagt Alfred Germ. Seit 2017 ist der 52-jährige gebürtige Österreicher, der unter anderem Geschichte und Politik studierte, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Greifswald und gibt Seminare zum Thema „ Verschwörungstheorien“.

OZ: Herr Germ, ist der Begriff „ Verschwörungstheorien“ überhaupt korrekt?

Alfred Germ: Nein. Sozialwissenschaftler weigern sich, diesen Begriff zu verwenden, denn Theorien sind an wissenschaftliches Denken und Arbeiten gebunden. Da geht es um Belegbarkeit. Das versagt bei Verschwörungsideologen, -mythologen und -gläubigen. Aus meiner Sicht ist Verschwörungsgläubige ein brauchbarerer Begriff, weil er genau das wieder gibt, worum es geht. Es sind Annahmen, Fiktionen und Imaginationen, ganz im Sinne von Religion, haben also wenig mit Vernunft geleiteter Wissenschaftlichkeit zu tun.

Woran lassen sich Verschwörungsmythen erkennen?

Bei einer Verschwörungserzählung passiert nichts durch Zufall. Es gibt immer eine Kausalitätskette. Alles ist mit allem verbunden. Es gibt immer ein Freund- und Feindschema und ein in sich geschlossenes Weltbild, das oft Teil von apokalyptischen Vorstellungen ist. Verschwörungsgläubige inszenieren sich als Aufdecker.

Nimmt die Zahl der Verschwörungsgläubigen zu oder täuscht dieses Gefühl?

Es nimmt insofern zu, weil die digitale Welt dies befördert. Das Problem ist, dass wir keine empirischen Studien zum direkten Vergleich dazu haben. Allerdings war verschwörungstheoretisches Erzählen schon immer vorhanden, quasi Mainstream. Einmal waren es die Hexen, dann die Ritualmorde, die man auf Basis des christlichen Antijudaismus den Juden kollektiv zugeschrieben hat. Eine sehr bekannte Verschwörungserzählung sind die ,Protokolle der Weisen von Zion', die als fiktionale Literaturelemente den Judenhass fokussieren.

Worum geht es bei dieser Erzählung?

Sie besagt, dass sich auf einem Friedhof in Prag, die Weisen von Zion, ein elitärer jüdischer Club, jährlich treffen und die Weltherrschaft planen. Diese Beschreibung ist sehr wirkmächtig und gehört auch zum Verständnis des Nationalsozialismus. Hitler, Rosenberg oder Streicher haben sie als Bausteine ihrer Ideologie genutzt. In den arabisch-muslimischen Ländern sind die Protokolle nicht zuletzt aufgrund der Politik Israels der letzten Jahrzehnte und des strukturellen Antisemitismus heute noch weit verbreitet.

Welche populären Verschwörungsmythen gibt es noch?

Sehr bekannt sind die Verschwörungserzählungen um den 11. September 2001. John F. Kennedy ist ein Klassiker, weil die Ermordung bis heute nicht hinlänglich geklärt ist. Der Kalte Krieg ist Nährboden für Verschwörungserzählungen und auch um den Tod Adolf Hitlers ranken sich viele Mythen. Hinzu kommen Erzählungen über Reptiloide (Anm. d. R.: eine fiktive menschenähnliche intelligente Lebensform). Gegenwärtig zählt auch die „QAnon“-Bewegung und die Klimaleugnung zu bekannten Verschwörungserzählungen.

Welche Menschen neigen eher dazu, an eine elitäre Weltverschwörung und anderweitigen Mythen zu glauben?

Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Auf keinen Fall sollte man Verschwörungsgläubige als Unwissende in eine Ecke stellen oder behaupten, es handle sich ausschließlich um sozial schwache Menschen. Laut kleineren empirischen Studien sind allerdings mehrheitlich Männer mit niedrigem Bildungsabschluss davon betroffen. Aber ich möchte keine falschen Stereotype bedienen. Wichtig ist, dass Verschwörungserzählungen in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sind. Meiner Deutung nach geht es auch stark um psychologische Momente, wie etwa Egobefriedigung. Man hat etwas gefunden, womit man Aufmerksamkeit auf sich zieht und sich inszenieren kann.

Verschwörungserzählungen sind in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt, sagt Alfred Germ vom Historischen Institut der Universität Greifswald. Quelle: privat

Verschwörungserzählungen sind oft auch Ausdruck von Kritik am herrschenden System. Woher rührt das?

Die neoliberale-globale Kapitalismuslogik hat viele Verlierer produziert. In Verschwörungserzählungen finden sie eine gewisse Form von Selbstbestätigung. Ein Verschwörungsgläubiger kann sich immer entlasten. Es gibt immer jemanden, der Ursache für seine missliche Lage ist. Nach dem Prinzip: „Die Herrschenden sind Schuld an meiner Arbeitslosigkeit.“ Damit können sie sich selbst entlasten. Die durchaus berechtigten Anliegen z.B. von sozialer Deklassierung verschwimmen mit diesen Elementen, woraus dann etwas Wirres entsteht, was man derzeit in Berlin bei den Demos erlebt.

Warum ranken sich um das Coronavirus so viele Verschwörungserzählungen?

Corona ist für viele so interessant, weil man das Virus nicht sehen kann. Viele verstehen die medizinischen Zusammenhänge nicht. Zudem hat China eine gewisse Form von Desinformationspolitik betrieben. Das bedient die Annahme, dass irgendwer dahinter steckt und befeuert die Erzählung, dass das ,China-Virus', wie Donald Trump es bezeichnet, mit Absicht in die Welt gesetzt wurde.

Apropos Donald Trump. Gehört er zum Kreis der Verschwörungsgläubigen? Immerhin behauptete er regelmäßig, dass es keine Klimaerwärmung gibt.

Aus der Ferne betrachtet ist er jemand, der sich an Elementen von Verschwörungserzählungen bedient. Es ist eine bewusste Strategie, die auf hohe Zustimmung trifft. In den ohnehin stark religiös geprägten USA hängen Verschwörungsmythen ganz stark mit den Evangelikalen zusammen.

Warum geben Sie Seminare zum Thema „ Verschwörungserzählungen“ an der Universität?

Geschichtsunterricht ist Aufklärungsunterricht und stellt insgesamt eine Herausforderung dar, wenn er auf bereits gefestigte Welt- und Geschichtsbilder bei Jugendlichen trifft. Angehende Geschichtslehrer müssen daher auf den Umgang mit Verschwörungserzählungen vorbereitet werden. Verschwörungserzählungen sind Teil der Geschichtskultur und des Geschichtsbildes der Jugendlichen, die sie vor allem über das Internet finden. Sie sollen darauf vorbereitet werden, dass es um das Entlarven und Widerlegen von Verschwörungserzählungen geht.

Ist das denn immer so einfach?

Es ist eine schwierige Aufgabe. Es sollte klar sein, dass man scheitern kann, da sich Verschwörungserzählungen kaum dekonstruieren lassen. Ich habe selbst in Österreich drei Jahre lang an einem islamischen Gymnasium unterrichtet. Nach den Anschlägen am 11. September sind einen Tag später meine Schüler zu mir gekommen und haben mir gesagt, dass es die Juden waren, die mit den Flugzeugen in die Twin-Tower geschossen sind. Damals habe ich damit begonnen, mich mit Verschwörungstheorien auseinander zu setzen. In den letzten Jahren sogar verstärkt.

