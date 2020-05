Greifswalder Dozenten entwickeln Tierbestimmung am PC

Greifswald

Was hat acht Beine und gelb-grau-schwarze Streifen? Bei diese Frage kann vielleicht auch noch der ein oder andere naturinteressierte Laie „Wespenspinne“ rufen und liegt richtig damit. Doch Tierbestimmung, insbesondere von Insekten und Spinnentieren kann eine komplizierte Sache sein, das wissen die Biologie- und Landschaftsökologiestudierenden, die den Praxiskurs Tierbestimmung belegen, am Besten. Die von einem Dozententeam aus Greifswald und Darmstadt entwickelte digitale Plattform „ DigiTiB“ könnte in Zukunft neue Maßstäbe zum Üben setzen und über die Zeit helfen, in der wegen der Corona-Pandemie auf Präsenzvorlesungen verzichtet werden muss.

Für die Tierbestimmung sind eine Menge Merkmale entscheidend

Dr.Peter Michalik, Kustos des Zoologischen Museums und Dozent. Quelle: Kilian Dorner

„Normalerweise“ geschieht das Üben an Präparaten und Modellen mit Hilfe eines sogenannten Bestimmungsschlüssels. Will man mit dieser Literatur erfolgreich die richtige Art bestimmen, braucht man eine Menge Merkmale zur eindeutigen Zuordnung der Tierart. Wenn man im Schlüssel nicht weiterkommt, hilft der Dozierende. Abgefragt werden bei Spinnen zum Beispiel die Stellung der Spinnwarzen oder die Position der Augen. „Das kann man auf herkömmlichen Tierfotos meist schlecht erkennen“, sagt Peter Michalik, Dozent und Kustos des Zoologischen Museums. „Zum Üben sind diese also eher schlecht geeignet. Eigentlich muss man das Tier zur Bestimmung verfügbar haben. Das wiederum ist nicht umzusetzen.“ Die Plattform DigiTib schafft Abhilfe. In einer ständig wachsenden Fotodatenbank sind nicht nur über 500 Arten zusammengefasst, sondern auch mit den Bildern ergänzt, welche die spezifischen Merkmale der Arten zeigen. Da gibt es also Aufnahmen von Nagetiergebissen und Detailbilder von Insektenfüßen, aber auch die oben erwähnten Spinnwarzen sind zu sehen, die bei der Bestimmung helfen. Um welches Tier es sich handelt, wird dem Nutzer zunächst natürlich nicht verraten, er soll das ja per Bestimmungsschlüssel selbst herausfinden. „Für Notfälle gibt es aber eine Auflösung“, so Michalik.

Viele Hochschulen machen mit

Die Fotos kommen übrigens nicht alle aus dem Bestand der Uni Greifswald, nach einen Aufruf zum Mitmachen beteiligen sich rund 20 Hochschulen und etwa 50 Lehrende am Aufbau der digitalen Sammlung. „Insgesamt werden ca. 900 Tierarten in universitären Kursen vorgestellt. Wir hoffen, dass wir einen großen Teil davon in absehbarer Zeit in DigiTiB integrieren können“ so Dr. Michael Heethoff von der TU Darmstadt. Die Entwicklung von Michalik und Heethoff ist so erfolgreich, dass sie bereits wenige Wochen nach Entwicklungsstart an vielen Universitäten Deutschlands genutzt wird. Die Initiative DigiTiB ist Teil eines größeren Projektes zu digitalen Lehr-Lern-Formen in der praktischen biowissenschaftlichen Lehre an der Universität Greifswald, in Kooperation mit der TU Darmstadt und der Universität Rostock. Sie wird finanziell vom Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt.

Kein Ersatz für Präsenzkurze – aber eine gute Ergänzung

Ein Ersatz für den Präsenzkurs ist die digitale Plattform aber nicht. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Studierenden dieses Lernwerkzeug auch außerhalb der Kurszeiten nutzen können, also etwa zur Vorbereitung“, so Peter Michalik. Auf der Internetseite www.digitib.de können sich übrigens nicht nur Studierenden an Tierbestimmungen üben, die Plattform ist kostenfrei und steht allen Nutzern offen.

Von Anne Ziebarth