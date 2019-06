Greifswald

Partystimmung auf einer Sportveranstaltung? Und ob! Dafür sorgte erneut das Greifswalder Drachenbootfest mit rund 1000 Sportlern, hunderten Zuschauern, literweise Bier, das bereits am Vormittag über die Theke wanderte, bunten Beats, die über das Gelände des Kanu-Vereins schallten und die große Party am Samstagabend, bei der die Band „Die zusammengesackten Mülltüten“ die Bühne rockte.

Zum 18. Mal organisierten die Kanuten der Hochschulsportgemeinschaft (HSG) das Greifswalder Drachenbootrennen. Dabei zeigte sich: Die meisten der über 40 Teams sind nicht zum ersten Mal dabei. Das Frauen-Team „Wunderbar“ startete zum sechsten Mal. Ihr Motto: „Nicht die schnellsten, aber die lautesten“. Team-Kapitänin Bianca Röder formiert die Drachenboot-Frauengruppe jedes Jahr, die sich ursprünglich aus einer Motorrad-Clique gebildet hat.

Zum ersten Mal siegreich auf dem Wasser

Wie bei vielen anderen steht auch bei diesem wunderbaren Team der Spaß im Vordergrund. Dennoch gab es in diesem Jahr für die Ladys eine Überraschung. Zum ersten Mal fuhren sie einen Sieg ein. Gekonnt hängten sie ihre Gegnerinnen von der Klinik Karlsburg auf der Kurzstrecke ab.

Ernüchterung hingegen auf der Langstrecke: Dort machte das Frauen-Team des Klinikums das Rennen. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. Mehrmals trainierte das Team im Vorfeld für das Rennen, wie die Chefin sagt. Hobby-Paddlerin Ines Krause, die seit fünf Jahren bei „Wunderbar“ ist, verriet, wie sich die Truppe darauf vorbereitet hat: „Ohne Sekt hat kein Training begonnen.“

Für den Sieg auf der Langstrecke eingekauft

Die „Stempelritter“ wollten es in diesem Jahr wissen. Fünf zusätzliche Trainings absolvierte das Team der Greifswalder Stadtverwaltung. „Wir haben uns quasi eingekauft“, scherzte Anke Krüger. Auf der Langstrecke schien sich das Training bezahlt zu machen. Dort setzten sich die Stadtmitarbeiter, in diesem Jahr ohne Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, auf der 1350 Meter langen Strecke gegen beide Kontrahenten-Teams durch. Die zehnjährige Elina vom eigens gegründeten Fanclub wünschte sich den ersten Platz in der Gesamtwertung. Knapp verfehlt: Die Ritter der Verwaltung belegten mit 6:55,38 Minuten den 23. Platz auf der Langstrecke.

Worauf es bei den Rennen ankommt: das die Teams im Rhythmus bleiben. Wie wichtig das ist, weiß auch Michael Schulz von den „Tauchenixen“. Das Mannschaft ziehe vor allem die tolle Atmosphäre seit elf Jahren auf das Wasser. Zwei Trainings sind in den Anmeldekosten für die Teams enthalten. Die Nixen absolvierte allerdings im Vorfeld nur eines. „Beim eigentlichen zweiten gab es ein Gewitter. Deswegen konnten wir nicht aufs Wasser“, klärt Schulz, stellvertretende Vereinsvorsitzende des Tauchclubs Gryps, auf. Gewinnen stehe nicht im Vordergrund: „Vor allem geht es um Spaß und sportlicher Ehrgeiz“, sagt Schulz.

Zur Galerie Sie haben alles gegeben: Über 40 Teams gingen dieses Jahr beim 18. Drachenbootfest an den Start.

Mann über Bord und Fehlstart

Mit drei Booten begann das Drachenbootfest vor 18 Jahren. Nur wenige Jahre später paddelten zu Höchstzeiten bis zu 60 Teams über den Ryck. Nur einmal kam ein so starkes Gewitter auf, dass ein Rennen unterbrochen werden musste, erinnert sich Bernd Grommelt, Abteilungsleiter der HSG und Organisator des Festes: „Wir haben uns dann einfach untergestellt und über eine Stunde Party gemacht. Das war grandios.“ Weniger grandios hingegen war eine Situation, die schon etliche Jahre zurückliegt. Ein Boot kenterte beim Fest. Warum will Grommelt nicht verraten. Nur so viel: „Wir haben das Team dann gleich aus dem Wasser an Land gezogen.“

Dass auch bei der diesjährigen Veranstaltung nicht alles glatt lief, zeigte sich auf der Langstrecke an der Brücke des Museumshafens. Während das Team der Fenris Familie einen schnellen Start hinlegte, blieben die anderen beiden Teams, darunter die „Boddenluder“, an einem Seil hängen. Der Start wurde wiederholt. Das Team der „Boddenludder“ belegte schlussendlich den ersten von insgesamt fünf Plätzen auf der Langstrecke.

Für das kommende Jahr würde sich der Organisator vor allem eines wünschen: dass wieder mehr Teams startet. Die Kapazitäten hätte der Kanu-Verein. Denn auch in diesem Jahr sorgten erneut über 80 Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Nicht nur Bernd Grommelt, auch die Sportler und Zuschauern sind dankbar für die ehrenamtliche Unterstützung vor und während des Festes.

Christin Lachmann