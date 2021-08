Greifswalder Drachenbootrennen: Die Paddler sind wieder los 

Greifswald

Weniger Teams als sonst, keine große Party am Abend und von daher keine Stimmung? Von wegen! Obwohl das diesjährige Drachenbootrennen im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich kleiner ausfiel, war die Freude bei den Profi- und Hobby-Paddlern riesig, dass sie endlich wieder aufs Wasser durften.

Insgesamt 14 Teams mit 280 Sportlern gingen am Sonnabend bei der Regatta an den Start. Darunter zahlreiche Wiederholungstäter, die auf den Strecken 250 Meter kurz und 1350 Meter lang in Zweier- und Dreier-Teams gegeneinander antraten. Knapp die Hälfte davon bestand aus Freizeitteams.

„Das kann man gar nicht genug wertschätzen“

Auch wieder mit am Start waren die „Tauchenixen“ vom Tauchclub Uni Gryps. Nur dieses Mal konnten sie nicht wie sonst vorab auf dem Wasser trainieren. „Dazu stehen wir auch“, scherzte Teammitglied Michael Schulz. Im ersten Rennen sei es zwar noch etwas holprig zugegangen, „aber wir haben uns von Lauf zu Lauf gesteigert.“ Tatsächlich konnten sie auf der 1350-Meter-Langstrecke gegen die „KAIndrachen“ und gegen die „Dampferzeuger“ einen Sieg einheimsen.

Dass es die traditionelle Party am Samstagabend in diesem Jahr nicht gibt, sei „zu verschmerzen. Es ist zwar nicht schön, aber es ist der Zeit geschuldet. Viel beachtlicher ist aber, dass sie es in diesem Jahr wieder hingekriegt haben. Es war sicherlich eine Menge Arbeit mit vielen Behördengängen. Das kann man gar nicht genug wertschätzen“, sagt Schulz.

Zur Galerie Dieses Mal fiel die beliebte Sportveranstaltung kleiner aus als sonst. Machte aber gar nichts: Die Profi- und Hobby-Paddler haben es genossen, wieder bei einer Regatta auf dem Wasser sein zu können.

Vielen Teams ging es weniger um den Sieg

Seit 2009 nimmt das Freizeitteam am Drachenbootrennen teil. An die bislang beste Platzierung kann sich das Team nicht mehr ganz genau erinnern. Dafür jedoch allzu gut an den Trostpreis, den sie vor etwa zehn Jahren erhalten haben. „Da sind wir als erstes und einziges Team mit dem Boot umgekippt“, erklärt Martin Schulz und lacht.

Seit mehreren Jahren ist auch das Freizeitteam der „KAIndrachen“ von der Universitätsmedizin Teil des Drachenbootrennens. Auch dieses Mal gingen sie wieder an den Start. „Das stärkt den Teamgeist“, sagt Teamkapitänin Jana. Normalweise stellen die „KAIndrachen“ auch ein Frauenteam auf. Doch in diesem Jahr paddelten ausschließlich Mixed-Teams um die vorderen Plätze. Wobei erneut deutlich wurde, dass es vielen Teams eben nicht ums Gewinnen, sondern mehr um den Spaß geht.

Neben den Freizeitteams waren auch wieder die Profis auf dem Ryck vertreten. So auch „Arabros“ vom Ruderclub Hilda. „Es ist die erste Regatta seit langer Zeit. Die Hauptsache ist, alle wieder in Bewegung zu bringen und dass sie wieder ein Wettkampf-Feeling bekommen“, sagt Jens Brosemann – Spitzname Howie.

Dass in diesem Jahr deutlich weniger Teams gegeneinander angetreten sind, kann der Team-Captain von „Arabros“ verkraften: „Für die gesamte Veranstaltung ist es schon besser, wenn mehr Teams an den Start gehen würden, aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir überhaupt wieder Regatta fahren können.“

Neben der Regatta in der Hansestadt ist im Herbst eine weitere in Rostock geplant. „Nach aktuellem Stand wird sie noch durchgeführt. Ob wir dahin fahren, wissen wir noch nicht. Wir sind noch in der Findungsphase und müssen erst mal wieder reinkommen“, erklärt er. Auf die Frage, mit welchem Team die „Arabrose“ noch eine Rechnung offen hat, scherzt Howie: „Natürlich mit allen.“ Diese Rechnung ging allerdings nicht ganz auf. Dennoch belegte das Team auf der Langstrecke den 5. und auf der Kurzstrecke den 4. Platz.

Drachenbootfest für Sportler und Greifswalder

Die Veranstalter um die Hochschulsportgemeinschaft Kanu ziehen ein positives Fazit: „Für viele war es die erste Regatta seit zwei Jahren. Viele waren glücklich, die befreundeten Teams wiederzusehen. Drachenboot ist eben wie eine große Familie“, sagt Mathias Wernitz, Mitglied im Vorstand der HSG Kanu.

Auch die mit dem Gesundheitsamt besprochen Auflagen konnten eingehalten werden, fügt Wernitz an, der im Team der HSG „Verbooten“ ebenfalls an der diesjährigen Regatta teilnahm. „Wir haben auch die Teilnehmerzahl nicht überschritten.“ Diese lag bei maximal 600.

Im nächsten Jahr, so hoffen die Organisatoren, solle wieder ein Drachenbootfest stattfinden und nicht nur ein Rennen. „Wir wollen das Drachenbootfest wieder so ausrichten, wie es dem alten Charakter nahe kommt. Denn es ist nicht nur eine Veranstaltung für die Sportler und Aktiven, sondern eben auch für die Greifswalder.“

Die Platzierung des Drachenbootrennens Die Platzierungen auf der Kurzstrecke: 1. Platz: Pommernexpress Barth 2. Platz: Uckerdrachen 3. Platz: SVB Blue Bulls 4. Platz: Arabros 5. Platz: SCN Jugend und Freunde 6. Platz: SCN Icebreakers 7. Platz: HSG Verbooten 8. Platz: Ryck Piranhas 9. Platz: Ryck Rangers 10. Platz: Tauchenixen 11. Platz: Dampferzeuger 12. Platz: KAIneDrachen 13. Platz: Steuersünder und Rechtsverdreher 14. Platz: Seewespen Die Platzierungen auf der Langstrecke: 1. Platz: Pommernexpress Barth 2. Platz: Uckerdrachen 3. Platz: SVB Blue Bulls 4. Platz: SCN Jugend und Freunde 5. Platz: Arabros 6. Platz: SCN Icebreakers 7. Platz: HSG Verbooten 8. Platz: Ryck Rangers 9. Platz: Ryck Piranhas 10. Platz: Tauchenixen 11. Platz: KAIneDrachen 12. Platz: Dampferzeuger 13. Platz: Steuersünder und Rechtsverdreher 14. Platz: Seewespen

Von Christin Lachmann