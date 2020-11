Greifswald

Es gibt nur wenige öffentliche Räume in der Hansestadt, die sich mit Beginn der Dunkelheit zu einem Ort entwickeln, der von Trinkereien und Zerstörungen überschattet wird - und Politikern seit etlichen Monaten Kopfzerbrechen bereitet.

Nachdem zwei Schüler auf der Freizeitanlage im Dubnaring von anderen Jugendlichen attackiert worden sind, gibt es nun erneuten Diskussionsbedarf. Für die CDU-Fraktion lautet das Schlüsselwort Videoüberwachung. „Nicht nur die körperlichen Verletzungen und der materielle Schaden, sondern auch die Beeinträchtigungen für das Wohnumfeld in Schönwalde I und das gesellschaftliche Klima im Stadtteil müssen dazu führen, dass jetzt endlich gehandelt und eine Videoüberwachung eingeführt wird“, sagt Axel Hochschild.

Nicht jeder spricht sich für Videoüberwachung aus

Bereits 2017 habe die Fraktion einen Prüfauftrag in die Bürgerschaft eingebracht, der den Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) auffordern sollte, an den Stellen in Greifswald mit erhöhtem Kriminalitätsaufkommen eine Videoüberwachung zu prüfen. „Dieser Antrag wurde leider damals aus ideologischer Verbohrtheit von der linken Mehrheit der Bürgerschaft abgelehnt“, so Hochschild weiter.

Ein trauriger Höhepunkt der Zerstörungswut auf der Anlage ereignete sich Anfang 2020, nachdem etliche Papierkörbe demoliert, Wände beschmiert und Sitzgelegenheiten zerstört wurden. Damals sprach sich auch SPD-Politiker Ibrahim Al Najjar, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt, für Videoüberwachung aus. Doch nicht jeder scheint sich mit dieser Idee anfreunden zu können, wie sich am Dienstagabend im Sportausschuss zeigte.

Ein Gegenargument: Videoüberwachung würde lediglich dazu führen, dass sich die Jugendlichen einen anderen Ort suchen. Der Schwerpunkt würde sich somit verlagert, argumentierte André Hollandt vom Amt für Bildung, Kultur und Sport. Streifenwagen sind aufgrund der vermehrt auftretenden Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen mittlerweile regelmäßig vor Ort unterwegs.

Volksstadion mittlerweile auch im Fokus der Stadtverwaltung

Erst vor zwei Wochen erstattete die Stadtverwaltung erneut Anzeige gegen Unbekannt, nachdem auf der Anlage ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro entstanden sei, wie der städtische Mitarbeiter Klaus Schult während der Ausschusssitzung mitteilte. Nicht nur der Dubnaring auch der Schulhof der Grundschule Greif sei ein Anlaufpunkt von bestimmten Gruppen: „Wenn unsere Reinigungskräfte um 20.30 Uhr Feierabend hatten, trauten sich nicht durch die Jugendlichen, weil diese betrunken oder bekifft herumlagen. Es hat etwas nachgelassen, aber die Situation ist unbefriedigend.“

Ein ähnliches Szenario würde sich zudem auch immer wieder im Volksstadion ereignen, wie der Stadtmitarbeiter weiter erklärte. Auch dort komme es regelmäßig zu Sachbeschädigungen: So werden Tornetze entwendet oder zerschnitten. Einbrüche ins Klub-Haus oder ins Stationsgebäude gab es bereits. Erst vor vier Tagen seien dort drei Fensterscheiben eingeschlagen worden, sagte Schult. Im Fokus stehe allen voran die Skateranlage, die weniger von Sportlern, dafür vermehrt von „gestrandeten Jugendlichen genutzt wird, die dort mit Bierkästen sitzen“, so Schult weiter.

Aufbau von Vertrauen zu den Jugendlichen brauche Zeit

Die große Hoffnung liegt nun auf die Arbeit von Streetworkern, die in der Stadt eingesetzt werden sollen. Noch in diesem Jahr soll ein Träger ausgewählt und vier Stellen ausgeschrieben werden, verkündete Carola Felkl während der Ausschusssitzung. Dennoch ein Dämpfer: „Die Straßensozialarbeiter müssen Vertrauen zu den Jugendlichen aufbauen. Sie müssen einen Zugang zu ihnen finden. Das wird nicht einfach“, ist sich Felkl sicher und fügt an, dass es keine schnellen Erfolge geben werde. Die Geschehnisse auf dem Dubnaring seien ein großes Problem, sagte der Ausschussvorsitzende Gamal Khalil: „Wir brauchen dafür einen Lösungsansatz.“ Der solle auch im Sozialausschuss behandelt werden, so Khalil.

Von Christin Lachmann