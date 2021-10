Greifswalder Ehrenamtspreis: Das sind die Gewinner

Greifswald

Auch in diesem Jahr wurde traditionell mit einem Empfang und einer Preisverleihung das Ehrenamt in Greifswald gefeiert, wenn auch etwas verspätet. Normalerweise findet die feierliche Würdigung für die besonders engagierten Greifswalderinnen und Greifswalder am 14. Mai, dem Tag der Stadtgründung, statt. Da ganz Deutschland in diesem Frühsommer jedoch noch mitten in der Corona-Pandemie steckte, wurde das Event in den Oktober verlegt.

Bis auf das Datum blieb jedoch fast alles beim Alten. Während ein Greifswalder mit der Rubenow-Medaille ausgezeichnet wurde, erhielten zwei besonders engagierte Ehrenamtler den silbernen Greif. Fünf weitere durften sich in das Ehrenbuch der Stadt eintragen. Die Vorschläge für die Auszeichnungen kamen wie immer aus dem Ehrenamt selbst – von Vereinen, Initiativen und Institutionen.

Odebrecht-Stiftung mit Rubenow-Medaille ausgezeichnet

Mit der Rubenow-Medaille wird in diesem Jahr eine ganze Institution geehrt – die Johanna-Odebrecht-Stiftung. „Greifswald möchte damit die besonderen Verdienste der Stiftung um medizinische Betreuung, soziale Beratung, Rehabilitation und Altenpflege sowie um Inklusion und Bildung in Greifswald würdigen“, begründete Oberbürgermeister Stefan Fassbinder die Entscheidung.

Mit dem silbernen Greif wurden Ralf Wichhardt und Doris Glaner ausgezeichnet. Wichhardt organisiert Freizeitcamps, Städtefahrten und zeigt laut Auffassung der Jury außerordentliches Engagement für Nachwuchssport und bei der Integration und Teilhabe aller Kinder und Jugendlicher. Doris Glaner begleitet seit 20 Jahren Schwerstkranke und Sterbende und deren Angehörige, vor allem im Altenhilfezentrum der Odebrechtstiftung. In Gesprächen, beim Singen, Lesen oder gemeinsamen Schweigen gebe sie ihnen das Gefühl nicht alleine zu sein und schenke den Menschen etwas besonders Kostbares, ihre Zeit, findet die Jury.

Rentner-Internet, Konzerte und Begleitung von Kranken

Fünf Ehrenamtler dürfen sich in diesem Jahr zudem über eine Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt freuen. Die Wahl fiel auf Robert Bath, Stephan Haese, Hans-Jürgen Schumacher, Klaus-Dieter Adamski und Juliane Boutalha.

Boutalha ist seit der Gründung Vorsitzende des Fördervereins für krebskranke Frauen, hat diesen maßgeblich aufgebaut und geprägt. Einzelfallhilfe macht sie sich genauso zur Aufgabe wie die Gestaltung der Vereinsräume oder Gespräche mit der Universität, um so das Behandlungsumfeld von Krebspatientinnen und -patienten zu verbessern. Adamski ist der Vorsitzende der Musikfabrik – Schule für Popularmusik. In dieser Position hat er viele junge Musikerleben geprägt und verschiedene Projekte begleitet. Unter anderem das Udo Lindenberg Musical, „Rock on Wheels“ und weitere landesweite Projekte.

Doris Glaner und Ralf Wichhardt wurden für Engagement mit dem silbernen Greifen der Stadt ausgezeichnet. Quelle: Philipp Schulz

Schumacher ist Autor und Mitarbeiter im Vorpommern-Magazin. Seit Jahrzehnten bereits veröffentlicht er Heimatbelletristik. Zwischen 2001 und 2018 war er Landesvorsitzender des “Verbandes deutscher Schriftsteller“. In dieser Zeit hat er auch weitere schriftstellerische Projekte ehrenamtlich betreut. Haese ist eine der wichtigsten Figuren in der Welt der Punk- und Rockmusik und hat schon so manche gelungene Party oder Konzerte im Klex organisiert. Als ehrenamtlicher Booker und Promoter von jungen Bands, insbesondere Metal und Hardcore, unterstützt er die junge Musikszene bereits seit Jahren.

Bath nimmt den Preis stellvertretend für die Silver Surfer Greifswald entgegen. Alle neun Ehrenamtliche haben im Jahr 2019 76 Termine an verschiedenen Orten in Greifswald und Umland umgesetzt und damit ca. 380 Menschen erreicht und im Umgang mit digitalen Medien geschult.

Von Philipp Schulz