Greifswalder Einzelhändler beschenken Kinder zum Nikolaus

Greifswald

Der Nikolaus ändert in diesem Jahr seine Arbeitsweise und bezieht Greifswalds Innenstadthändler mit ein: Ab Montag können die Kinder einen ihrer geputzten Schuhe nämlich auch bei der Stadtinformation abgeben. Diese werden dann an die 40 teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt verteilt und von den Händlern selbst mit kleinen Überraschungen befüllt.

Ab dem 6. Dezember können sich die Kleinen dann auf die Suche nach ihrem Schuh machen. „Es ist quasi eine Kombination aus Nikolaus und Ostern“, sagt Innenstadt-Managerin Ramona Wolf, die die Idee des Nikolauslaufs aus Rostock übernommen hat. Ursprünglich stammt diese vorweihnachtliche Aktion aus Bremen. Dort sagen die Kinder als Dankeschön traditionell in den Geschäften noch ein Gedicht auf oder singen, wenn sie ihre Schuhe wieder abholen. „Das ist bei uns kein Muss, aber es ist natürlich schön, wenn es die Kinder machen“, fügt Wolf an.

Idee kommt bei den Innenstadthändler an

Um die Suche in Greifswald etwas zu erleichtern, sollen die Schuhe in den Schaufenstern der Geschäfte ausgestellt werden. Weil es möglicherweise an einem Tag zeitlich knapp werden könnte, den passenden Stiefel wiederzufinden, werden diese auch nach dem 6. Dezember noch eine Woche lang in den Schaufenstern stehen bleiben, erklärt Wolf weiter. Dass sich so viele Geschäfte an der Aktion beteiligen, damit hätte die Innenstadtmanagerin übrigens nicht gerechnet: „Es gab eine wirklich positive Resonanz von den Händlern. Alle, die wir gefragt haben, wollten sofort mitmachen. Es geht auch nicht darum, dass sie Carrera-Bahnen oder Tonieboxen verschenken, sondern dass sie den Kindern mit Kleinigkeiten eine Freude machen.“

Schuhe werden bis 28. November entgegengenommen

Kleine Auswahl der Geschäfte? Mit beim ersten Nikolauslauf machen unter anderem die Buchhändler in der Innenstadt, das Spielzeug-Geschäft „Flax und Krümel“, verschiedene Blumenläden, der Geschenke- und Dekorationsladen „Wohnen & Schenken“, die Optiker Manke und Ropella, die Bekleidungsgeschäfte von Frank Embach, „Männermoden Krafczyk“, das Schuhgeschäft „Barfüßler“ sowie die Stadtbibliothek und viele weitere.

Damit kein Stiefel verloren geht und es zu keiner Verwechslung kommt, sollen die Eltern zu jedem Schuh noch sicherheitshalber einen Zettel mit Telefonnummer hinterlegen. Die Schuhe werden bis zum Sonntag (28. November) bei der Stadtinformation entgegengenommen. Ob der erste Nikolauslauf in der Hansestadt ebenfalls zur Tradition wird, wird sich zeigen. Wolf geht davon aus, dass zwischen 200 bis 250 Schuhe abgegeben werden.

Von Christin Lachmann