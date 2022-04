Greifswald

Turbulenzen hat Udo Possin in seinem Job etliche erlebt. Und zwar nicht nur im Flieger, wenn er zu Geschäftspartnern nach Amerika oder Asien jettete. Der Chef des Greifswalder Elektronikdienstleisters manufacturing logistics & service GmbH, kurz ml&s genannt, hat das 2002 gegründete Unternehmen durch so manchen Sturm geführt. Ganz unaufgeregt – wie ein Kapitän am Steuer eines großen Frachters, den kleine Maschinenschäden zwar ärgern, aber nicht aus dem Gleichgewicht bringen.

„In der Wirtschaft ist ein Auf und Ab völlig normal“, versichert Possin, der nun von Bord geht. Zu einer Zeit, in der das Schiff so perfekt auf der Welle schwimmt wie nie zuvor. „Wir haben den besten Auftragseingang aller Zeiten, liegen über Plan, haben ein sehr gutes erstes Quartal hingelegt und werden beim Umsatz in diesem Jahr noch mal 15 Prozent wachsen“, prognostiziert der Geschäftsführende Gesellschafter vor seinem Abschied Ende dieser Woche. „All time high“, formuliert der Manager im Börsen-Sprech. Ein Allzeithoch also. „Insofern ein guter Zeitpunkt, in Rente zu gehen. Ich wollte nie die Brücke verlassen, wenn sich mlands im Abwärtstrend befindet.“

Standort wird weiterentwickelt

Während Possin seine Kajüte räumt, haben andere schon längst den Seesack gepackt und das Ruder übernommen. Keine Hauruck-Aktion, sondern solide geplant. Bereit, das Schiff auf Kurs zu halten. „Wir sind in den vergangenen Jahren nicht nur stark gewachsen, sondern stehen auch vor der Aufgabe, den Standort weiterzuentwickeln und unsere Aktivitäten im Ausland auszubauen“, sagt Bernd Odoj, neben Possin von Anfang an ebenso Geschäftsführender Gesellschafter. Deshalb sollen die Führungsaufgaben bei ml&s auf noch breitere Schultern verteilt werden. Um im Bild zu bleiben: Künftig wird es drei Kapitäne geben.

Zu DDR-Zeiten VEB Nachrichtenelektronik, dann elf Jahre Siemens. Das Unternehmen hat den Standort 1991 von der Treuhand gekauft. Heute arbeiten auf dem Industriecampus an der Siemensallee etwa 1100 Mitarbeiter. Quelle: Petra Hase

Der gebürtige Franke Odoj (52) verantwortet den strategischen Part, agiert daneben als Bindeglied zum neuen Hauptgesellschafter, der Schweizer Duotec-Gruppe, und ist zugleich auch deren Mitarbeiter. An seiner Seite: die 39-jährige Janett Mechel, die bereits im September 2021 Geschäftsführerin wurde und sich den operativen Aufgaben widmet. Detlef Riedel, Dritter im Bunde, ist seit Firmengründung Prokurist bei ml&s und seit Februar nun ebenfalls Geschäftsführer. Der 59-Jährige managt alles Kaufmännische im Unternehmen.

115 Millionen Euro Jahresumsatz

Auch wenn die Weltmärkte derzeit extremen Veränderungen unterliegen, Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch nicht abschätzbar sind, Rohstoffverknappung und Lieferengpässe zu häufig verwendeten Vokabeln avancieren, läuft es beim Greifswalder Elektronikhersteller gerade richtig rund. „Wir haben jedes Jahr 15 bis 20 Prozent Umsatzwachstum“, sagt Janett Mechel. „Im Jahr 2020 standen 85 Millionen Euro zu Buche, im vorigen Jahr waren es 115 Millionen“, konkretisiert Bernd Odoj und fügt hinzu: „So soll es aus Duotec-Sicht auch weitergehen.“

2009 ließ ml&s für 4,5 Milllionen Euro ein großes Logistikzentrum an der Siemensallee errichten. Quelle: Petra Hase

Die Zeichen dafür stehen gut: Elektromobilität, Ladeinfrastruktur, regenerative Energien ... Zukunftstechnologien benötigen hochwertige Produkte, die bei ml&s in der Hansestadt gefertigt werden. Aber nicht nur. Beteiligungen an Firmen in Polen und seit März 2022 auch in Ungarn ermöglichen dem Elektronikdienstleister eine positive Entwicklung. „Dadurch konnten wir Aufträge annehmen, die wir hier in Greifswald nicht hätten stemmen können – weder mit dem vorhandenen Personal noch mit unseren Gebäuden“, verdeutlicht Odoj. Während am Ryck vorwiegend höher qualifizierte Arbeiten getätigt werden, gehe es in Polen und Ungarn größtenteils um Handarbeit und Montageleistungen.

Unternehmen beschäftigt 620 Mitarbeiter

„Aktuell beschäftigen wir in Greifswald 620 Mitarbeiter, davon etwa 60 Zeitarbeiter“, berichtet Janett Mechel. Fachkräfte und Azubis seien nicht nur gefragt, sondern würden mehr denn je als hohes Gut wertgeschätzt. „Uns ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter intern entwickeln können“, sagt die Geschäftsführerin. Ihre eigene Karriere steht beispielhaft für andere. Nach ihrer Schlosserlehre begann Mechel in Stralsund ein Maschinenbaustudium, absolvierte währenddessen 2005 ein Praktikum bei ml&s, bewarb sich nach ihrem Abschluss und kletterte die Karriereleiter bis ganz nach oben. „Die Führungsebene ist bei uns mit vielen Frauen besetzt, allein im Bereich Technik sind es drei von fünf“, sagt sie stolz.

„Außerdem sind wir nicht nur international tätig – kooperieren vor allem mit Ländern in Nordamerika und Europa –, sondern sind auch international aufgestellt“, sagt Udo Possin. Bei ml&s sind zwölf Nationalitäten vertreten. Es gebe beispielsweise viele polnische und syrische Mitarbeiter. „Aber auch Ukrainer, Mazedonier, Vietnamesen“, ergänzt Detlef Riedel.

Keine Lobby für Facharbeiter

„Wer Hilfe braucht, bekommt sie – ob bei der Ausländerbehörde, Wohnungssuche oder bei einem Sprachkurs“, so Mechel. Gern würde das Chef-Trio zum 1. September wieder eine Reihe neuer Azubis begrüßen. Doch die Bewerbungen seien mau, der Beruf des Industrieelektronikers kaum nachgefragt. „Es fehlt die Lobby für gute Facharbeiter, für Industrie- und Ingenieurberufe – nicht nur bundesweit, sondern in ganz Mitteleuropa“, bedauert Possin.

Deshalb werde ml&s auch in Zukunft wieder mit Partnern auf eigene Qualifizierungen setzen, die nach drei Jahren mit einem IHK-Abschluss enden. Konkret gehe es um Mechatroniker – die Ausbildung soll im September beginnen. Die Geschäftsführer sind überzeugt davon, dass sich der Aufwand lohne, dem Unternehmen also weiter eine gute Zeit bevorstehe.

„Wir sind aktuell dabei, Investitionen in die Infrastruktur zu planen. Sämtliche Produktionsgebäude sollen umgebaut, neues Equipment angeschafft werden“, sagt Mechel. Eigentlich wie immer: „Seit 2002 haben wir rund 80 Millionen Euro investiert – sowohl in Gebäude, Maschinen als auch in Technologie“, resümiert Possin.

Industriepark mit über 1000 Beschäftigten

Absehbar war diese Erfolgsgeschichte nicht. Im Gegenteil. Als der Siemens-Konzern im Juni 2002 ankündigte, sich von seiner Fertigungsabteilung in Greifswald zu trennen, waren 330 Arbeitsplätze in Gefahr. Acht Wochen später ein erstes Aufatmen: Die Masse der Beschäftigten sollte in eine neue Betreibergesellschaft überführt werden, im Oktober wurde ml&s aus der Taufe gehoben. „Von den damals 244 Mitarbeitern sind heute noch etwa 100 bei uns. Die meisten schieden seither altersbedingt aus“, sagt Detlef Riedel. Der gebürtige Ueckermünder war selbst zehn Jahre lang bei Siemens, bevor ml&s sein neuer Arbeitgeber wurde.

Auch Udo Possin hat mal als Stift am Standort des heutigen Technologieparks angefangen, lernte den Beruf des Elektronikfacharbeiters, bevor er zum Studium der Nachrichtentechnik delegiert wurde. „Wenn wir heute auf den Industriepark schauen, arbeiten hier in mehreren Firmen rund 1100 Mitarbeiter und damit mehr als zu besten Siemens-Zeiten“, so der Manager. Für die Region eine große Hausnummer.

„Wir sind deutschlandweit der einzige Standort aus dem Telekommunikationsbereich, der ohne Unterbrechung überlebt hat. Alle anderen wurden geschlossen, abgewickelt oder sind zersplittert“, sagt er. Auf seine Mannschaft, die er nun mit gutem Gefühl zurücklasse, sei er deshalb sehr stolz: „Ein tolles Team, das es geschafft hat, sich international zu behaupten.“ Zeit also, loszulassen und sich endlich auch mehr Frau, Kindern und Enkeln zu widmen.

Von Petra Hase