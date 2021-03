Greifswalder Eltern nutzen freiwillige Betreuung 

Greifswald

Seit vergangenem Freitag ist der Kreis Vorpommern-Greifswald 10 Tage lang kein Hochrisikogebiet mehr, die 7-Tages-Inzidenz blieb stabil unter 150 Infizierten auf 100 000 Einwohner im Kreis. Das brachte Erleichterungen für die Eltern mit sich. Statt geschlossener Schulen und Kitas, die nur eine Notfallbetreuung anbieten, können Eltern, deren Kinder die Kita oder Klassen 1 bis 6 besuchen, seit wenigen Tagen wieder selbst entscheiden, ob ihr Kind tatsächlich betreut werden soll oder noch lieber zu Hause bleibt.

Der Appell an die Eltern lautet zwar, genau zu überlegen, ob das eigene Kind wieder in der Schule betreut werden solle, die meisten nehmen das Angebot jedoch wahr. Eine Nachfrage an verschiedenen Greifswalder Grundschulen macht deutlich: Fast überall sind die Klassen wieder so gut wie voll besetzt. Rund drei Viertel der Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 dürften in Greifswald aktuell wieder zur Schule gehen – unterrichtet werden sie dort jedoch nicht.

Denn das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern hat klargemacht: Schüler, die das freiwillige Präsenzangebot nicht wahrnehmen, dürfen deswegen nicht benachteiligt werden. Was bedeutet das?

Fast alle Schüler sind wieder in den Schulen

Für Doris Müller-Hayer, Schulleiterin der Karl-Krull-Schule in Greifswald, bedeutete die neue Regelung vor allem, dass sie mit dem Kollegium ein Konzept finden musste, das keine Schüler benachteiligt. „Aktiv begleiten und anleiten“, beschreibt sie die Arbeit in den Klassenzimmern. In ihrer Grundschule sind rund 80 Prozent der Kinder wieder in der Schule. Theoretisch gibt das Ministerium auch in dieser Frage klare Antworten: Alle Schüler sollen das gleiche Aufgabenpaket bekommen. Einziger Unterschied darf sein, dass die einen eben im Klassenraum beisammensitzen, die anderen zu Hause.

Dabei kann es trotzdem einen qualitativen Unterschied machen, ob die Aufgaben mit einer Lehrkraft oder den Eltern durchgesprochen werden. Nils Kleemann hat als Leiter der Montessori-Schule deswegen einen anderen Weg gefunden. In den Klassenstufen 1 bis 6 findet praktisch Unterricht statt. Die Kohorten (etwa je 60 Schüler) starten dabei versetzt und haben möglichst wenig Kontakt. Pro Klassenstufe fehlen ihm nur 2 bis 3 Kinder. „Die werden individuell betreut, so dass niemand auf der Strecke bleibt“, erklärt Kleemann. Das Montessori-Konzept des selbstständigen Lernens würde dabei helfen.

Auf gleitenden Beginn der Betreuung setzt auch Sabine Bast, Leiterin der Erich-Weinert-Grundschule. Sie berichtet von erfreuten Kindern und Eltern, dass die freiwillige Präsenz auch in Vorpommern-Greifswald angeboten werde. „Morgens haben die Kinder ein Fenster von 20 bis 25 Minuten, in dem sie kommen können“, erzählt die Lehrerin. Trotz der Freude bei Eltern und Kindern – richtigen Unterricht kann auch die freiwillige Präsenz nicht ersetzen.

Von Philipp Schulz