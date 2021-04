Greifswald

Die Eltern vieler Greifswalder Abc-Schützen sind sauer. Sie wissen noch immer nicht, in welche Schule ihr Schützling in drei Monaten eingeschult wird. „Wir können keinen Schulweg üben, wissen nicht, in welchem Hort wir uns anmelden müssen“, sagt Marleen Nack. Zur Vorbereitung auf den Schulstart gehöre es doch auch, dass die Kinder wissen, in welche Schule sie gehen und sich mental darauf vorbereiten können. „Alle Familien im Umland wissen längst Bescheid, nur in Greifswald klappt das nicht“, sagt die zweifache Mutter aus der Hansestadt.

Platznot an Greifswalder Grundschulen

Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, erklärt: „An den Umlandschulen sind zumeist genügend Plätze vorhanden, so dass alle Kinder aufgenommen werden können.“ An den Stadtgrundschulen ist es komplizierter, weil der Platz knapp ist.

Vorschuluntersuchungen bisher ausgefallen

Erschwerend komme im Corona-Jahr hinzu, dass die Vorschuluntersuchungen bisher größtenteils ausgefallen sind. Daher muss das Schulamt derzeit in einem deutlich aufwändigeren Verfahren die sogenannten Diagnoseförderklassen zusammenstellen. Diese werden von Schülern mit einem erhöhten Förderbedarf in Anspruch genommen. Erst wenn feststeht, wie viele Mädchen und Jungen in Diagnoseförderklassen eingeschult werden, weiß die Stadt, wie viele restliche Kinder auf die Klassen an den fünf staatlichen Grundschulen verteilt werden müssen (Grundschulen Kollwitz, Krull, Nexö, Weinert, Greif).

Großer Andrang bei Kollwitz- und Krullschule

Bereits seit Jahren herrscht Platznot an den hiesigen Grundschulen. Besonders die Innenstadtschulen Kollwitz und Krull sind gefragt. Die Eltern aller Abc-Schützen wurden im vergangenen Jahr angeschrieben und gebeten, ihre Erst- und Zweitwunschschule anzugeben. In der Innenstadt kann längst nicht jeder Erstwunsch erfüllt werden. Im vergangenen Schuljahr war die Situation vergleichsweise entspannt. Lediglich 17 Kinder musste an eine andere Schule verwiesen werden. Entscheidungskriterium ist in der Regel die Entfernung des Wohnsitzes. Je dichter eine Familie an der Krullschule wohnt, desto sicherer kann sie sein, dort einen Platz zu bekommen.

Schwieriger einzuschätzen ist es bei der Kollwitzschule. Dort werden die Plätze vorrangig an die Abc-Schützen aus der Stadtrandsiedlung und von der Insel Riems vergeben. Alle Familien, die dort wohnen, haben ihren Platz sicher.

Chancen auf Erstwunsch sinken mit der Entfernung

Wer allerdings eher in die Richtung Alter Friedhof wohnt, beispielsweise in der Straße An den Wurthen, hätte zwar den kürzesten Schulweg zur Kollwitzschule, was aber längst keine Garantie ist, dort einen Platz zu bekommen, weil etliche Kinder aus der Innenstadt vorrangig behandelt werden. Da kann es auch leicht passieren, dass die nächstgelegene Nexöschule ebenfalls voll ist und dann nur noch die Erich-Weinert-Schule in Schönwalde II bleibt, die zwar mehr als zwei Kilometer entfernt ist, dafür aber jedes Jahr die am wenigsten nachgefragte Schule ist.

Dort wurden im vergangenen Schuljahr drei erste Klassen mit einer Traumgröße von 18 Kindern eröffnet sowie eine Diagnoseförderklasse. Die Innenstadtschulen überschreiten immer mal wieder die als ideal angesehene maximale Klassenstärke von 24 Kindern. In der Krullschule und in der Kollwitzschule gibt es mitunter auch 26 Mädchen und Jungen in einer Klasse.

Stadt streicht Schüler, die bei Privatschule angemeldet sind

Trotzdem hat sich manch eine Familie längst an einer Privatschule angemeldet, um dem möglicherweise drohenden Notnagel Weinertschule zu entgehen. Stadtsprecherin Reimann weist darauf hin, dass die Verwaltung alle Kinder von der Einschulungsliste der staatlichen Schulen gestrichen hat, die bereits schriftlich an einer freien Schule angemeldet sind. Greifswald hat die höchste Dichte an Privatschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Jedes dritte Kind wird hier an einer freien Schule eingeschult. Die freien Schulen hatten ihr Auswahlverfahren größtenteils im Januar abgeschlossen.

Auch Hortplätze sind knapp

Die Hansestadt hat nicht nur mit fehlenden Grundschulplätzen zu kämpfen, sondern auch mit einem Mangel an staatlichen Hortplätzen. „Weil wir das Problem als Eltern kennen und beide voll berufstätig sind, wollten wir uns jetzt schon anmelden. Aber ohne Schulplatz ist keine Hortanmeldung möglich“, sagt Marleen Nack. Das bestätigt Stadtsprecherin Reimann. Der Sprint auf die begehrten Hortplätze wird beginnen, sobald die Stadt die Eltern über den Schulplatz ihres Sprösslings informiert hat. „Wir können zumindest für die drei Horte des Eigenbetriebes Hanse-Kinder sicherstellen, dass alle Erstklässler, die eine Betreuung benötigen, diese auch bekommen“, sagt Reimann.

Noch im April sollen Eltern informiert werden

Die Pressesprecherin kündigt an, dass die Eltern noch im April erfahren, an welche Schule ihre Kinder gehen. Sie verweist darauf, dass das Schulplatzvergabeprozedere auch in den vergangenen beiden Jahren erst Ende April abgeschlossen war.

Von Katharina Degrassi