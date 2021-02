Greifswalder Eltern sauer: Sie müssen Kita-Mittag zahlen, obwohl Kinder wegen Corona zu Hause bleiben

Greifswald

Obwohl Andreas* seinen anderthalbjährigen Sohn wegen der Corona-Pandemie die meiste zu Hause betreut und ihn trotz Anspruch auf Notbetreuung nur in Ausnahmefällen in eine Kita des städtischen Eigenbetriebes Hanse-Kinder gebracht hat, wurden der Familie die letzten sechs Monate die Verpflegungskosten abgebucht. Das seien pro Monat rund 80 Euro, berichtet der 39-Jährige. „Sie haben fast 500 Euro von uns bekommen, aber mein Sohn nur einen Bruchteil an Essen. Wir haben also Kosten für eine Doppelverpflegung.“

Die Familie ist der Bitte, die Kinder solange wie möglich zu Hause zu betreuen, bewusst nachgekommen, sagt der Vater: „Das habe ich von mir aus so entschieden, um zu verhindern, dass er etwas mit nach Hause bringt.“ Umso mehr Unverständnis herrscht bei ihm darüber, dass die Familie die Kosten für das Essen trotzdem zahlen muss. Und er ist nicht der einzige: „Wir haben zu diesem Thema auch unheimlich viele Anfragen“, berichtet Achim Lerm, Betriebsleiter der elf städtischen Kitas der Hanse-Kinder.

Betriebsleiter appelliert an Solidarität

Dass die Pauschale dennoch berechnet wird, obwohl Eltern die Notbetreuung nicht oder nur selten Anspruch nehmen, hänge nicht nur mit den Ausgaben für die Lebensmittel zusammen, begründet Lerm. Zum überwiegenden Teil liege es an den Fixkosten: „Dies sind beispielsweise Personalkosten für Köche, Betriebskosten wie Strom, Wasser, Heizung, Reinigungs- und Hygienekosten, Abfallbeseitigung, technische Überprüfungen und so weiter.“

All dies müsse aufrecht erhalten werden, selbst wenn keine oder nur wenig Verpflegung anstehe, erklärt Lerm weiter. Damit die Portionen, die während der Notfallbetreuung zubereitet werden, nicht teurer werden, müssen eben alle einen Beitrag leisten, so Lerm weiter.

Verpflegungspartner haben Preise wegen Corona erhöht

Momentan nutzen rund 1000 der 2000 Hanse-Kinder die Notbetreuung. In den Kitas Marschak, Zwergenland, Kleine Entdecker, Petershagen sowie im Hort Kunterbunt betreibt der städtische Eigenbetrieb Frischeküchen. Das Personal ist weiterhin im Einsatz, um die Verpflegung der betreuenden Kinder zu garantieren.

In den Kitas Weg ins Leben sowie Inselkrabben stellt der Betrieb eigenes Küchenpersonal. In den restlichen Einrichtungen gibt es Verpflegungspartner. Diese hätten die Preise bereits deutlich aufgrund der Corona-Pandemie angehoben, berichtet Lerm: „Die Steigerung haben wir nicht an die Eltern weitergegeben.“

Verständnis bei Eltern schwindet

Das Verständnis bei vielen Eltern schwindet langsam. Das weiß Lerm auch aus vielen Gesprächen:„Wir wollen uns definitiv auch nicht an den ersparten Aufwendungen bereichern. Deswegen bringen wir eine Beschlussvorlage in die Aprilsitzung der Bürgerschaft ein, die eine teilweise Erstattung der Beiträge für die Monate Januar, Februar und März 2021 vorsieht“, so Lerm.

In der Beschlussvorlage heißt es, dass auf 2/3 der Verpflegungsbeiträge verzichtet werden solle, wenn Kinder in den Kindertagesstätten des Eigenbetriebes nicht oder nicht mehr als die Hälfte der möglichen Betreuungstage in Anspruch genommen haben. Ausgenommen davon ist der Hort. Bei diesem wird keine Pauschale genommen, sondern pro Essen abgerechnet.

Vater würde Erstattung fair finden

Bereits im vergangenen August hatte die Bürgerschaft einstimmig einer ähnlichen Beschlussvorlage zugestimmt. Damals ging es um die teilweise Erstattung der Verpflegungskosten für die Monate April, Mai und Juni 2020. Die Chancen stehen also gut, dass die Parteien der erneuten Erstattung zustimmen. Dann würden etwa die Hälfte der Eltern diese erhalten, sagt Lerm.

Politiker wie Alexander Krüger von den Grünen begrüßen die Beschlussvorlage: „Wenn die Kinder nicht in der Kita sind, warum sollen die Eltern dann Essen bezahlen? Es fallen natürlich Kosten in den Einrichtungen an, aber wenn zumindest ein Teil erstattet wird, ist das legitim, damit es nicht allein bei den Eltern hängen bleibt.“

Andreas, der seinen Sohn größtenteils zu Hause betreut, ist froh, wenn die Bürgerschaft die Erstattung durchwinkt. „Das würde ich fair finden. Den vollen Preis zahlen zu müssen, wenn ich mein Kind nicht in die Kita bringen, das stört mich einfach.“

*Name liegt der Redaktion vor

Von Christin Lachmann