„Ich mache jetzt in Bücher“, sagt Professor Dietmar Enderlein, verschränkt die Arme vor der Brust und grient. Den erstaunten Blick seines Gegenüber quittiert er mit lautem Lachen und der Bemerkung „Man muss mal was Neues ausprobieren.“ Dann sagt erst mal eine Weile gar nichts, ehe er – jedes Wort betonend – ergänzt: „Mir gehört jetzt der halbe Eulenspiegel Verlag. Gerade machen wir Furore mit der deutschen Ausgabe von John Boltons Buch ’Der Raum, in dem alles geschah’.“

Aha, der halbe Eulenspiegel Verlag und ein Bestseller, der es von Null auf Jetzt auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat und dort auf Platz 2 rangiert. Enderlein zuckt die Schultern. „Ich habe wirklich nicht so richtig gewusst, worauf ich mich da einlasse. Und wie clever der Verlag war, als er sich die Vertriebsrechte am Bolton-Buch im deutschsprachigen Raum sicherte, ist mir erst später aufgegangen“, beteuert Enderlein.

John Bolton wollte die Insel Usedom besuchen

Tatsächlich hat es das Buch des einstigen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump sofort auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Die zweite Auflage wird bereits wieder gut nachgefragt. „Bei so viel Erfolg wollte ich den Autoren natürlich hierher holen“, sagt Enderlein. Da Bolton großer Fan von Wernher von Braun und seiner Raketentechnik sei, „wollte ich ihm Peenemünde zeigen. Aber dann verhängte Trump gegen Bolton ein Ausreiseverbot und Corona kam dazu.“ Es werde mit dem Besuch in Vorpommern schon noch klappen, ist der Verlags-Besitzer überzeugt.

Weil es mit dem Bestseller so gut lief, wollte Dietmar Enderlein auch Gutes tun: Er nutzte seine umfangreichen internationalen Kontakte und sicherte dem Eulenspiegel Verlag (und damit sich) auch die Vertriebsrechte für das Bolton-Buch in Russland und in China. Und so wie es der Greifswalder verkündet, ist unüberhörbarer Stolz über einen weiteren Coup aus seiner Stimme zu vernehmen.

Missverständnis wegen der Zahl 50

Es sei nicht geplant gewesen mit dem Buchverlag, sagt der 77-Jährige dann, die Chance habe sich eher zufällig ergeben. Der Zufall war die Insolvenz des Eulenspiegel Verlages im vergangenen Jahr. Er war gefragt worden, ob er finanziell aushelfen könne. „Ich wollte wissen, wieviel Geld benötigt wird. Die Antwort war 50. Ich habe erklärt, dass ich 50 Mille nicht so nebenbei habe“, erzählt Enderlein und lacht wieder.

„Es war ein Missverständnis, denn es war von 50 000 Euro die Rede, nicht von Millionen. 50 000 konnte ich tatsächlich nebenbei bezahlen“, schildert er. Der neue Eigentümer, der Magdeburger Immobilienmakler Ricardo Henkelmann, habe ihn dann gefragt, ob er die Hälfte des Verlages haben wolle. „Das hat mich gereizt“, so Dietmar Enderlein.

Gesundheitssektor ist sein Metier

Der Chef der Medigreif Unternehmensgruppe Greifswald ist sonst im Gesundheitssektor zu Hause. Der Mediziner betreibt mehrere Rehakliniken: Die in Greifswald ist spezialisiert auf Geriatrie, auf Mutter-Kind-Kuren und Atemwegserkrankungen sind die beiden Kliniken im Seebad Heringsdorf ausgerichtet. Dazu kommen mehrere betreute Wohnkomplexe. Gerade ist er dabei, in Heringsdorf auf Usedom einen Gesundheitspark mit Arztpraxen und Wohnbebauung umzusetzen. In seiner Unternehmensgruppe sind mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigt.

Der umtriebige Greifswalder Geschäftsmann ist allerdings nicht unumstritten. Nach dem Abitur ging der im sächsischen Plauen geborene Enderlein zur NVA und studierte an der Militärmedizinischen Sektion in Greifswald. Er wurde Institutsdirektor, später Kommandeur der Militärmedizinischen Sektion. Nach der Wende gründete er mit drei Kollegen die auf medizinische Dienstleistungen spezialisierte Medigreif Unternehmensgruppe.

Für das Medigreif-Gelände handelte er mit dem letzten DDR-Verteidigungsminister Eppelmann einen Pachtvertrag aus – und kaufte es 1994. Von 1996 bis 1998 wurde gegen Enderlein ermittelt – wegen angeblicher Unterschlagungen in Millionenhöhe. Die Ermittlungen blieben ergebnislos, vom Staat erhielt er eine Entschädigung.

Autobiografie im Verlag Neues Leben

2018 erschien im Verlag Neues Leben seine Autobiografie „Kraft für zwei Leben“. Der Verlag gehört wie der Eulenspiegel Verlag, der Eulenspiegel Kinderbuchverlag, der Verlag Das Neue Berlin, edition ost und der Aurora Verlag zur Eulenspiegel Verlagsgruppe. Daher also auch die Frage nach finanzieller Hilfe, als es dem Verlag schlecht ging – man kannte sich.

Jährlich erscheinen im Eulenspiegel-Verlag rund 70 Neuerscheinungen, darunter Biografien von Politikern, Schauspielern, Künstlern, zahlreiche politisch-historische Sachbücher, streitbare aktuell-politische Veröffentlichungen, aber nach wie vor auch satirische und Kinderbücher.

„Ich hoffe, dass es dem Verlag noch viele Male gelingt, Bücher herauszubringen, die in der Bestsellerliste landen“, meint Enderlein, wohl wissend, dass es auch die in der Verlagsgruppe erschienene vielbeachtete Auseinandersetzung mit der Süddeutschen Zeitung des zweifachen Egon-Erwin-Kisch-Preisträgers Birk Meinhardt „Wie ich meine Zeitung verlor“ dorthin geschafft hat.

Dietmar Enderlein verschränkt ein weiteres Mal die Arme: „Fakt ist aber, dass ich völlig unabhängig von Büchern und ihren Erfolgen meinem eigentlichen Metier, den medizinischen Dienstleistungen, weiter die Treue halte.“ Das sagt er freundlich, aber mit Nachdruck.

Von Cornelia Meerkatz