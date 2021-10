Greifswalder Erzieher sind überlastet: Ab sofort größere Gruppen in der Kita Arche Noah

Greifswald

Das Kreisdiakonische Werk als Betreiber von neun Kindertageseinrichtungen in Vorpommern-Greifswald zieht die Notbremse. Wegen der Überlastung des Personals werden die Kinder der Kita Arche Noah in Greifswald ab sofort wieder in größeren Gruppen betreut. Das teilte Kita-Geschäftsführerin Britta Heinrich den Eltern in einem Brief mit.

Rechtlich ist das überhaupt kein Problem. Die aktuelle Corona-Landesverordnung erlaubt Kohorte von bis zu 100 Kindern mit Verweis auf die derzeit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen. Die Kitaleitung war jedoch dem Wunsch der Eltern während der Pandemie nachgekommen, die Kohorten so klein wie möglich zu halten, damit im Falle einer Infektion möglichst wenige Kinder und Familien in Quarantäne müssen.

Möglichst strikt getrennte Gruppen empfohlen

Diesen Weg befürwortet auch die Landesregierung. „Den Kitas wird empfohlen, sofern es organisatorisch möglich sein sollte, die Kindergruppen soweit wie möglich zu trennen. Dies reduziert gegebenenfalls auch den Umfang möglicher Quarantänemaßnahmen“, erklärt Claudia Gerloff, Pressereferentin im Schweriner Sozialministerium.

Das Vorgehen des Gesundheitsamtes im Fall eines positiv getesteten Kitakindes sieht vor, dass alle Kontaktpersonen, die sich länger als 15 Minuten in einem Raum mit dem infizierten Mädchen oder Jungen aufgehalten haben, als Erstkontakte in Quarantäne müssen. Sobald nicht sicher ausgeschlossen werden kann, welche Kinder sich beim Essen in der Cafeteria oder beim Spielen in den Gruppenräumen begegnet sind, werden alle Kinder in die häusliche Isolation geschickt.

Kleine Kohorten mit viel Personal verbunden

Alles Weitere ist Mathematik: Je kleiner die Gruppe ist, zu der das infizierte Kind Kontakt hat, desto weniger Kinder sind von der Quarantäne betroffen. Solch kleine Gruppen über Monate zu ermöglichen und damit die Quarantänewahrscheinlichkeit zu senken, bedeutet jedoch einen enorm hohen Personaleinsatz. „So kamen die Mitarbeiter auf sehr viele Mehrstunden, die zu Überlastungen geführt haben“, sagt Britta Heinrich, die nun die Reißleine zieht. Denn zusätzliches Personal für die Trennung der Kohorten gibt es nicht vom Land.

Damit geht das Kreisdiakonische Werk nun den Weg, den die meisten anderen Kindertageseinrichtungen in Greifswald längst vollzogen haben. „Wir überschreiten die magische Zahl von 100 nicht“, sagt Alexandra Reinhold, pädagogische Leiterin der elf Hansekinder-Kitas in Greifswald, die zum städtischen Eigenbetrieb gehören. Wann immer es vonseiten des Landes erlaubt war, wurde diese Kohortengröße ausgereizt. „Wir haben das gut hinbekommen, was nicht heißt, dass es einfach war“, sagt Alexandra Reinhold.

Nahezu alle Greifswalder Kitas reizen Kohortengröße aus

Deutlich kleinere Kohorten zu ermöglichen, sei aus personaltechnischen Gründen bei den Hansekindern ebenso wenig möglich wie bei den 13 Kindertageseinrichtungen in Vorpommern-Greifswald in Trägerschaft des Instituts Lernen und Leben (ILL).

Von einer großen organisatorischen Herausforderung spricht Doreen Scheiwe, Leiterin im Bereich Frühkindliche Bildung beim ILL in Vorpommern-Greifswald: „Auch wenn mit den gestiegenen Anforderungen die Personalanzahl unverändert bleibt, tun wir täglich alles dafür, unseren pädagogischen Alltag weiterhin bestmöglich am Laufen zu halten. Bereits seit eineinhalb Jahren gelingt uns das, jedoch nur mit erheblichen Kraftanstrengungen: insbesondere dann, wenn Kollegen wegen Urlaub, Weiterbildung, Krankheit oder Quarantäne ausfallen.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Greifswalder Kita Boddenkinder in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes, die knapp 200 Kinder betreut, hält lediglich die Landesvorgabe der 100er-Kohorte ein. Zwar gäbe es laut Kitaleiterin Uta Dinse feste Gruppen und keine offene Arbeit. Jedoch seien die Kinder im Früh- und Spätdienst gemischt.

Steigende Infektionszahlen nach den Herbstferien?

Die Sorge der Eltern vor Infektionen und Quarantäne bleibt. Denn nach den Herbstferien rechnet die Landesregierung wegen der vielen Urlaubsreisen der Familien mit einer steigenden Anzahl an Corona-Infektionen. Dann könnten, wie auch im vergangenen Herbst, Kitas wieder besonders häufig betroffen sein. Claudia Gerloff vom Sozialministerium verweist diesbezüglich auf die Erleichterungen durch die verkürzte Quarantäne. Seit September ist das Freitesten ab dem sechsten Tag der Quarantäne möglich. Im Falle von Kitakindern muss das Gesundheitsamt jedoch eine gesonderte Zustimmung geben, die nur dann möglich ist, wenn es in der Einrichtung keinen Folgefall gibt.

Von Katharina Degrassi und Christin Lachmann