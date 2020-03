Greifswalder Experte: „Viele schwangere Frauen sind durch Corona verunsichert“

Greifswald

Eine Corona-Infektion kann auch Schwangere treffen. Doch welchen Einfluss hat eine Infektion auf die Schwangerschaft, auf die werdende Mutter und das Kind? Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Professor Marek Zygmunt, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universitätsmedizin Greifswald.

Ostsee-Zeitung: Wie verunsichert sind schwangere Frauen angesichts der zunehmenden Corona-Fälle in Deutschland?

Prof. Dr. Marek Zygmunt ist Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universitätsmedizin Greifswald. Quelle: OZ

Zygmunt: Wir spüren in der Klinik eine vermehrte Nachfrage von Schwangeren und es ist verständlich, dass die Frauen viele Fragen haben. Alle Antworten müssen wir derzeit noch mit einer gewissen Vorsicht geben, weil wir bislang nur limitierte Erfahrungen mit der Krankheit haben. Corona ist eine neuartige Erkrankung, über die wir gerade erst epidemiologische Erkenntnisse sammeln.

Wie gefährlich ist eine Corona-Infektion für Schwangere?

Aus den Berichten italienischer Kollegen wissen wir, dass sich schwangere Frauen genauso an dem Erreger infizieren wie andere Bevölkerungsgruppen auch. Deshalb sollten Frauen, die ein Kind erwarten, die empfohlenen Hygienemaßnahmen konsequent einhalten und wie jeder andere auch, möglichst den Kontakt mit Infizierten vermeiden. Besondere Schutzmaßnahmen, die über die empfohlenen Hygienemaßnahmen hinaus gehen, also eine komplette Isolation, sind nicht erforderlich.

Welchen Einfluss hat eine Corona-Infektion auf den Verlauf der Schwangerschaft?

Der Verlauf einer Corona-Erkrankung ist den Erfahrungen der italienischen und chinesischen Kollegen nach nicht anders als bei Frauen, die nicht schwanger sind. Schwangere müssen also nicht befürchten, stärkere Krankheitssymptome zu haben, nur weil sie schwanger sind. Damit unterscheidet sich Corona offenbar von der Grippe, bei der wir wissen, dass die Krankheitsverläufe bei Schwangeren mit einer Influenza-Infektion durchaus heftiger sein können. Es gibt auch keine Berichte, dass unter den Menschen, die bislang an einer Corona-Infektion starben, Schwangere sind. Das ist zunächst eine gute Message.

Wenn Schwangere an Corona erkrankt sind, ist dann eine besondere Behandlung erforderlich?

Nein. Die Behandlung von schwangeren Corona-Infizierten unterscheidet sich nicht von der Behandlung anderer Bevölkerungsgruppen. Sind die Symptome leicht, bleibt die Schwangere in häuslicher Quarantäne. Gibt es schwere Symptome oder Probleme in der Schwangerschaft, wird die schwangere Corona-Patientin in der Klinik behandelt. Wie bei einer Grippe auch sind schwere Verläufe nicht ausgeschlossen. So sind bereits Fälle beschrieben, dass es unter diesen Bedingungen zu einer vorzeitigen Geburt kommen kann.

Kann sich in der Schwangerschaft der Erreger auf das ungeborene Kind übertragen und Schäden verursachen?

Aus den Erfahrungen anderer Kollegen wissen wir, dass der Erreger nicht auf das Kind übertragen wird und deshalb auch das Kind nicht schädigt. Deshalb gehen britische Kollegen auch davon aus, dass Frauen nach der Entbindung ganz normal stillen können.

Wenn Schwangere mit Corona zu Ihnen zur Entbindung kommen, müssen sich diese Frauen auf besondere Vorsichtsmaßnahmen einstellen?

Wir haben am Klinikum Vorsorge für solche Fälle getroffen und bewerten die Situation im Krisenstab aber immer wieder neu. Schwangere Frauen mit dem Coronavirus oder dem Verdacht einer Infektion melden sich im Kreißsaal telefonisch oder per Türklingelanlage an. Sie werden am Empfang befragt und erhalten – so wie auch der sie begleitende Partner –einen Mundschutz. Dann werden sie in den Kreißsaal geführt, der ja an sich ein Isolationsraum ist, weil andere Frauen oder Familien dazu keinen Zutritt haben. Wenn keine schweren Beschwerden vorhanden sind, entbinden die Frauen ganz normal. Auch eine Periduralanästhesie oder eine Spinalanästhesie sind ganz normal möglich. Nur bei der Gabe von Lachgas, das gerne genutzt wird, sind wir vorsichtig. Wir wollen verhindern, dass durch die Aerosole der Corona-Erreger verbreitet wird.

Kann sich das Kind im Geburtsprozess infizieren?

Darüber gibt es bislang keine Berichte. Potenziell ist das aber denkbar, dass sich ein Kind in der Geburt infizieren kann. Nach den bisherigen Erkenntnissen wissen wir aber, dass die Krankheitsverläufe bei Kindern sehr mild sind. Zudem ist davon auszugehen, dass die Kinder Antikörper ihrer Mutter mitbekommen haben und so eine Art Nestschutz besteht.

Von Martina Rathke