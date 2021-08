Greifswald

Den Bundesligisten in Rückstand gebracht, die Fans begeistert und lange Zeit vom Wunder geträumt: Einen Tag nach der DFB-Pokal-Partie gegen den FC Augsburg sind Unterstützer und Verantwortliche des Greifswalder FC stolz auf ihre Mannschaft. Trotz der 2:4-Niederlage verabschiedeten die 4200 Zuschauer im Volksstadion die Mannschaft am Sonnabend mit Applaus in die Kabine. Das erste Pokalspiel in der Hansestadt seit 25 Jahren hielt, was sich Fußballbegeisterte erhofft hatten.

„Das war richtiger Fußball in Greifswald und die Atmosphäre war schön“, sagt GFC-Fan Olga Kravtcova (32) nach dem Schlusspfiff. Der Sieg sei nicht alles, wichtig sei die starke Leistung der Greifswalder Kicker. Sie sei bereits öfter im Stadion gewesen, doch so eine Atmosphäre hatte sie noch nie erlebt.

Positive Stimmung im Volksstadion

Zufrieden zeigte sich auch Alexander Krüger mit der Leistung der Vorpommern. „Insgesamt war es eine grandiose Leistung der Mannschaft. Aber die spielerische Überlegenheit der Augsburger war klar zu sehen. Dass das 1:1 direkt vor der Pause fällt, war natürlich ärgerlich. Mit etwas Glück wäre da vielleicht noch mehr drin gewesen“, sagt er. Der Greifswalder Torwart Adam Marczuk habe klasse gehalten, die Mannschaft insgesamt habe sich gut präsentiert. Krüger freute sich über die Stimmung auf den Rängen: Die Stadt Greifswald habe sich mit der friedlichen Atmosphäre im Stadion positiv gezeigt.

Der Oberligist war direkt in der zweiten Minute nach einem Treffer von Lukas Knechtel in Führung gegangen. Im Anschluss machte Augsburg das Spiel, mühte sich und erzielte erst in der 41. Minute den Ausgleich durch Frederik Winther. Florian Niederlechner (53.) und Hans Jensen (68.) erhöhten auf 1:3, ehe im direkten Gegenzug Greifswalds Kapitän Velimir Jovanovic den Abstand verkürzte. Jubel im Volksstadion, die Stimmung wurde zum ersten Mal aufgeheizter. Doch André Hahn beendete alle Träume auf die Sensation mit einem Lupfer zum 2:4 in der 80. Minute.

Fans kaufen Souvenirs

Der GFC habe gegen den Bundesligisten über den Erwartungen gespielt, blickt Geschäftsführer John Berger auf den einmaligen Tag zurück. „Die Mannschaft hat Leistung gezeigt. Dieses Riesenerlebnis wird in den Köpfen hängen bleiben“, sagt er. Direkt nach dem Spiel habe er positive Rückmeldungen bekommen und in den Stunden danach seien unzählige Nachrichten mit Glückwünschen bei ihm eingegangen.

Nicht nur auf dem Platz, auch abseits funktionierte die Organisation, wenn auch nicht perfekt. Ein Hygienekonzept war im Vorfeld erarbeitet worden, Bereiche im Stadion voneinander getrennt worden. 5000 Leute durften insgesamt kommen. Zu den Auflagen zählte das 3G-Prinzip: Einlass nur für diejenigen die gegen Corona geimpft, davon genesen oder tagesaktuell negativ getestet wurden.

Lange Schlangen bildeten sich vor den Eingängen, die zweieinhalb Stunden vor Anpfiff geöffnet waren. „Manche Fans kamen erst eine Stunde oder 30 Minuten vor dem Spiel, sodass es zu Verzögerungen kam und es etwas Unmut gab“, sagt Berger.

Insgesamt sei es ein erfolgreicher Tag gewesen, ergänzt Pressesprecher Philipp Weickert. So viele T-Shirts und Schals habe der Verein an einem Spieltag wohl noch nie verkauft. „Wir müssen direkt nachbestellen“, freute er sich.

Zum nächsten Spiel freier Eintritt

Viele Urlauber, u. a. aus Rheinland-Pfalz und Berlin seien im Stadion gewesen und selbst im Gästeblock hätten die Augsburger Fans sich Souvenirs mit nach Hause genommen. Auf den Rängen herrschte eine friedliche Atmosphäre trotz des einen oder anderen Spruchs an die Gegenseite, sagt Gian Beyersdorf (23).

Den verdienten Sieg der Augsburger erkenne er an, sagt Beyersdorf. Solange es 1:0 stand, habe er geglaubt, dass der Sieg für Greifswald möglich ist. „Die Spieler von Augsburg hatten ein physisch höheres Niveau. Das hat man auch daran gesehen, dass André Hahn bei einer Szene zwei, drei Verteidiger ausgetrickst hat.“ Auf Greifswalder Seite habe man gemerkt, dass die Spieler viel zeigen wollten, es am Ende aber nicht ausreichte.

Fußballerische „Hausmarke“ nannte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Partie. „Es war unglaublich nach dem 1:0, man hat das erst gar nicht für wahr gehalten.“ Die Stimmung sei positiv und angenehm gewesen, sagte Fassbinder. Nach dem Spiel nutzten einige Fans die Chance für Glückwünsche an die Greifswalder, Selfies mit Augsburg-Spielern und dem Manager und Ex-Profi Stefan Reuter.

Zum nächsten Spiel im Volksstadion am Sonnabend hofft der GFC auf zahlreiche Fans: Wer für das Duell gegen den Rostocker FC sein Ticket für das DFB-Pokal spiel zeige, bekomme freien Eintritt, sagt John Berger. So könnten wieder tausende ihre Mannschaft anfeuern.

Von Christopher Gottschalk