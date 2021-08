Greifswald

Das wird ein echter Kracher: Am Sonnabend (7. August) empfängt Oberligist Greifswalder FC in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten FC Augsburg. Kann der Außenseiter aus der Hansestadt den großen Favoriten ärgern? Das fragen sich viele Menschen in der Region. Entsprechend groß ist das Interesse, live im Stadion dabei zu sein.

Und diese Möglichkeit hat die OSTSEE-ZEITUNG ihren Lesern eröffnet. In einem Gewinnspiel gab es zwei mal zwei Tickets für die Partie zu gewinnen. Dafür musste eine Frage richtig geantwortet werden. Und die lautete: Wann hat zuletzt ein Greifswalder Verein im DFB-Pokal gespielt? Die Älteren werden sich erinnern, denn die richtige Antwort ist: vor 25 Jahren.

Die große Mehrheit der Gewinnspielteilnehmer konnte die Frage richtig beantworten. Und unter diesen hat die OZ nun die Gewinner ausgelost. Anja Fröhlich aus Kalkhorst und Matthias Hansen aus Greifswald können nun in Begleitung beim DFB-Pokal-Spiel des GFC gegen den Bundesligisten im Stadion dabei sein. Voraussetzung aufgrund der Corona-Bestimmungen dafür ist, dass die Gewinner und ihre Begleitpersonen genesen, geimpft beziehungsweise getestet sind. Ausnahmen gelten nur für unter 18-Jährige, Schüler oder Berufsschüler. Berufsschüler werden gebeten, einen Nachweis für die Ausbildung mitzubringen.

Die Karten können am Freitag beim Verein oder am Tag des Spiels bis 14 Uhr an der Tageskasse abgeholt werden. Wir wünschen viel Spaß im Stadion!

Von OZ