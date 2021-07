Greifswald

Der Greifswalder FC hat am Montag den Vorverkauf für das erste und vielleicht größte Highlight der Saison gestartet: Am 7. August wird der Verein den FC Augsburg zur ersten Runde des DFB-Pokals empfangen.

Die Tickets gibt es online über die Internetseite des Vereins oder in der Geschäftsstelle am Volksstadion montags bis freitags zwischen 10 und 13 Uhr und am montags und mittwochs zusätzlich zwischen 16 und 19 Uhr. Fußballfans sollten aber schnell sein, auf Nachfrage bestätigte der Verein, dass bereits am Montagvormittag ein Großteil der Tickets verkauft worden ist.

Zunächst nur 2500 Karten verfügbar

Wie der Verein am Montag mitteilte, hätten die Behörden aktuell nur ein Spiel mit 2500 Gästen zugelassen. Das ist etwa die Hälfte der Gäste, die sich der Greifswalder FC bei diesem wichtigen Heimspiel wünscht. Der Verein schreibt in einer Erklärung: „Wir arbeiten aber mit Hochdruck, die Kapazität auf 4990 aufzustocken und das Volksstadion voll zu machen.“ Und der Druck der Zuschauer scheint den Erwartungen gerecht zu werden. Bis Montagmittag waren die ersten rund 1700 Karten bereits weg.

Zu lange warten ist also keine Option. Mitte oder Ende der Woche soll dann auch feststehen, ob die maximale Auslastung auf 4990 Plätze aufgestockt werden kann. Schön wäre es, der Verein macht für das Spiel schon große Ankündigungen und steckt mitten in den Vorbereitungen. „Unser Volksstadion wird am DFB-Pokal Spieltag kaum wiederzuerkennen sein“, heißt es.

Steh-, Sitz, und VIP-Plätze für DFB-Spiel

Was ist damit gemeint? Erstmals soll es eine klare Blocktrennung im Stadion geben. Die Haupttribüne ist dann exklusiv für Sitzkartenbesitzer und VIP-Tickets reserviert. Diese kosten 25 und 100 Euro. Als VIP sieht man nicht nur das Spiel, sondern bekommt auch ein kulinarisches Angebot. Links und Rechts der Haupttribüne, sowie auf der Gegengraden entstehen drei Stehblöcke für die Fans. Den Verkauf der Karten im Gästeblock übernimmt Augsburg selbst. Die Bayern werden selbst einige Anhänger mit in den hohen Norden bringen.Wie für alle Großveranstaltungen, die aktuell stattfinden, gilt auch für das DFB-Spiel: Gäste müssen geimpft, genesen oder 24 Stunden vor der Begegnung negativ getestet sein. Während des Spiels müssen zudem Masken getragen werden.

Von Philipp Schulz