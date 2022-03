Greifswalder Familie nimmt Ukrainer bei sich auf 

Greifswald

Svitlana hat es geschafft, sich und ihre Tochter in Sicherheit zu bringen. Doch ihren Mann musste die 41-Jährige in der Ukraine zurücklassen. Auch ihr Schwager Emil (34) schaffte es gemeinsam mit seiner Frau und seiner fünf Monate alten Tochter aus der Stadt Kiew heraus.

Die Strapazen der über mehrere Tage andauernden Flucht über Warschau nach Greifswald sind den beiden noch immer ins Gesicht geschrieben. „Wir mussten an der Grenze sehr lange warten. Bis man einen Zug oder eine andere Verbindung erreicht, dauert es ewig, weil da so viele Menschen sind“, sagt Svitlana.

„Wir sind auch hergekommen und hatten nichts“

Ihr Schwager Emil erzählt, wie sie morgens in Kiew aufgewacht sind, als der Flughafen bombardiert wurde. „Wir wussten nicht, ob wir bleiben oder gehen sollen. Wir haben bis abends gewartet und überlegt, was wir machen können“, sagt er. Die Familie entschied, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Mit nur wenigen Habseligkeiten kam sie am Freitag in Greifswald an. Untergekommen sind sie bei Familie Shorokhov. Vater Vitalii erklärt, dass er gemeinsam mit Svitlanas Mann in der Ukraine studiert hat.

Für ihn sei es eine Selbstverständlichkeit zu helfen. „Wir sind selbst 2015 aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Wir sind mit unseren drei Kindern hergekommen und hatten nichts. Wir wissen, wie es sich anfühlt“, so Vitalii Shorokhov, der in dem Jahr floh, als Russland die Halbinsel Krim gewaltsam annektierte. Shorokhovs Familie lebte in der Stadt Luhansk, die rund 730 Kilometer von der Krim entfernt ist.

Zehn Menschen teilen sich nun eine 4-Raum-Wohnung

„Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir Sommerkleidung getragen, obwohl es bereits November war. Wir mussten auch erst einmal für zwei Wochen bei Freunden in Berlin unterkommen“, fügt Vitaliis Tochter Juliana an. Die heute 21-Jährige war 14 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie fliehen musste. Auch deshalb sei es ihr nun besonders wichtig, zu helfen. Familie Shorokhov wohnt zu fünft in einer 4-Raum-Wohnung. „Wir haben selbst noch zwei kleine Kinder. Unsere große Tochter wohnt auch wieder bei uns. Wir teilen uns nun zu zehnt die Wohnung. Das ist nicht einfach“, sagt Vater Vitalii Shorokhov. Deshalb hofft er, dass die befreundete Familie bald eigenen Wohnraum findet.

Auch die Shorokhovs haben noch Verwandtschaft in der Ukraine. „Wir haben versucht, sie hier herzuholen. Bei vielen geht es leider nicht mehr. Wir müssen damit rechnen, dass wir sie vielleicht nie mehr wiedersehen“, sagt Juliana.

Stand Montag 136 Geflüchtete im Landkreis registriert

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald und in der Hansestadt Greifswald ist immens. Neben etlichen privat organisierten Unterstützungsangeboten stehen auch Landkreis und Stadt im engen Austausch, um den Geflüchteten so einfach und so schnell wie möglich helfen zu können. Der Landkreis hat Anfang vergangener Woche eine zentrale Koordinierungsstelle für Wohnungsangebote von Bürgerinnen und Bürgern eingerichtet. Nach wenigen Tagen seien bereits über 100 Angebote eingegangen, wie der Landkreis auf OZ-Anfrage mitteilt.

Nach Angaben der Kreisverwaltung seien Stand Montag 136 Geflüchtete als solche im Kreis registriert. Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Kreises, geht davon aus, dass die Zahl in den nächsten Wochen rasant steigen wird. „Aus Erfahrung aus den Jahren 2015 und 2016 vermute ich, dass die Zahl bei uns im Landkreis jeden Tag um 100 Plus steigen wird.“ Sein Telefon habe am Wochenende kaum stillgestanden.

„Mich haben mehrere Leute angerufen und gesagt, dass sie Geflüchtete bei sich aufgenommen haben. Die Menschen kommen nicht nur über offizielle Weg hier zu uns.“ Auch Al Najjar steht mit der WVG und der WGG – den beiden größten Wohnungsunternehmen der Hansestadt – im engen Austausch. Auch sie versuchen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Svitlana und Emil gehen nicht davon aus, dass sie bald wieder in die Ukraine zurückkehren können. „Wir würden gern, aber unter diesen Umständen ist das nicht möglich. Wir können nicht zurück in eine Stadt, die bombardiert wurde. Wir haben damit nicht gerechnet. Es gab zwar Anzeichen, aber wir haben nie gedacht, dass es so wird, wie es jetzt ist“, sagt Emil.

