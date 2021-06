Greifswald

Endlich ist die Fête de la Musique, die traditionell am längsten Tag des Jahres zelebriert wird, wieder live erlebbar. Am 21. Juni treten in Greifswald erneut Bands, Solokünstler und DJs kostenlos an verschiedenen Orten in der Hansestadt auf.

Damit die Veranstaltung überhaupt vor Publikum stattfinden kann, müssen strengen Auflagen erfüllt werden. Neben dem Abstands- und Maskengebot sind Tanz und alkoholische Getränke grundsätzlich untersagt. Zudem müssen Besucher vorab online auf der Homepage www.fete-greifswald.de Plätze für die einzelnen Veranstaltungen reservieren.

Hauptbühne auf dem Hof der Straze

Trotz der strengen Auflagen hat der Verein Greifswald International Students Festival (Gristuf) als Veranstalter auch in diesem Jahr wieder ein kunterbuntes Programm für die diesjährige Fête de la Musique zusammengestellt. Die Hauptbühne befindet sich auf dem Hof der Straze (Stralsunder Straße 10/11). Um 15 Uhr grooven hier Mary Jane and the Baltic Sweet Jazz Orchestra die Besucher ein. Danach folgen weitere Künstler. Das Abschlusskonzert um 21 Uhr gibt die Greifswalder Rap-Reggae-Rock-Band Turtleneck.

Die Teppichbühne, die von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr unter anderem von HANKA und Rhythm Attack bespielt wird, befindet sich in diesem Jahr im Innenhof des Jugendfreizeitzentrums Klex. Die Kinder-Fête gibt’s von 14 bis 17 Uhr in der Schwalbe. Weitere geplante Bühnen sind in der Hans-Fallada-Straße sowie im Ortsteil Ladebow zu finden.

Livemusik vor Publikum am 21. Juni im St. Spiritus

Ein gemeinsames Programm zur diesjährigen Fête de la Musique haben auch der Lokalsender Radio 98eins und das sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus aufgestellt. Von 16 bis 22 Uhr kann Musik unterschiedlichster Genres sowohl auf der Hofbühne des St. Spiritus als auch im Radio und auf Youtube live erlebt werden.

Mit dabei sind unter anderem die Greifswalder Metaller Sons of Griffin, die Rock ’n’ Roller Hot Tin Roof sowie Zig Zag, die feinsten Electro-Pop aus Berlin dabei haben. Anschließend folgt die After-Show-Party aus dem 98eins-Studio mit den DJs Marc Miller und Steffen Marquardt. Wer die Fête de la Musique im Innenhof des St. Spiritus erleben möchte, muss neben der Onlineplatzreservierung einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, einen Impfnachweis oder einen Genesungsschein vorlegen. Auch hier gilt das Tanz- und Alkoholverbot.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das vollständige Programm sowie weitere Informationen der einzelnen Veranstaltungen gibt es auf www.fete-greifswald.de, www.radio98eins.de sowie auf www.kulturzentrum.greifswald.de

Von Christin Lachmann