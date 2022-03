Greifswalder Feuerwehr erklärt: So wird ein brennendes E-Auto gelöscht

Greifswald

Bislang wurde die Greifswalder Berufsfeuerwehr zu keinem Brand gerufen, in dem ein elektrisches Fahrzeug involviert war. Doch es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Kameraden zu genau einem solchen Einsatz ausrücken. Auf Greifswalds Straßen sind die elektrischen Flitzer immer häufiger zu sichten, nach und nach werden immer mehr Ladesäulen aus dem Boden gestampft. E-Mobilität ist auf dem Vormarsch.

Zwar fangen E-Autos nicht häufiger Feuer als ihre Benzin- oder Dieselkollegen. Doch das Löschen ist deutlich aufwendiger, wie Norbert Stawinski, Stadtbrandoberinspektor bei der Greifswalder Berufsfeuerwehr, weiß. Obwohl Wasser und Strom normalerweise nicht miteinander in Verbindung kommen sollten, ist das beste Mittel, um den Brand eines E-Autos einzudämmen, tatsächlich Wasser, sagt Stawinski. Doch mit dem Löschen ist es bei einem elektrischen Pkw nicht getan. „Sobald sich eine Zelle im Akku entzündet, entzünden sich auch die anderen nach und nach. Das bedeutet, dass der Akku die ganze Zeit gekühlt werden muss“, so der Experte.

E-Auto muss mindestens zwei Tage nach Brand gekühlt werden

Damit das gelingt, braucht man mehr Wasser als gewöhnlich. „Die Kameraden müssen so lange vor Ort bleiben und den Akku kühlen, bis ein Abschleppwagen mit einer speziellen Kühlwanne vor Ort ist, in der das Auto dann quasi eingetaucht wird“, erklärt Stawinski das weitere Vorgehen. Mindesten zwei Tage muss das E-Auto in dieser stehen bleiben, damit ausgeschlossen werden kann, dass die Zellen erneut Feuer fangen.

Zudem entstehe beim Brand eines Akkus ungewöhnlich starke Hitze- und Rauchentwicklung. „Das ist draußen nicht unbedingt das Problem. In einer Tiefgarage sieht das aber anders aus“, so Stawinski weiter. Mitte Januar erprobte die Greifswalder Feuerwehr mit einem Druckbelüfter in einer Tiefgarage den Ernstfall. Die extrem leistungsstarken Belüfter werden bei einem möglichen Brand in einem geschlossenen Raum auf einer Seite aufgestellt und pusten die Luft heraus. Fängt ein E-Auto in der Tiefgarage Feuer, würden die Lösch- und Nacharbeiten extrem viel Zeit in Anspruch nehmen und somit auch die Tiefgarage blockieren.

Akkus sollten beim Laden nie unbeaufsichtigt bleiben

Beim Laden eines E-Autos fließen große Mengen Strom, die bei technischen Fehlfunktionen ebenfalls Brände auslösen können. „Deshalb empfehlen wir immer wieder, dass E-Ladesäulen in Tiefgaragen in der Nähe der Einfahrt aufgestellt werden, damit wir schnell herankommen, sollte es zu einem Brand kommen“, so Stadtbrandoberinspektor weiter. Darauf hat man sich auch gemeinsam mit der Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft der Hansestadt für das geplante Parkhaus auf dem Nexöplatz geeinigt, das im ersten Schritt über vier Stellplätze mit Ladeinfrastruktur verfügen wird.

Auch elektrische Fahrräder werden in der Hansestadt immer beliebter. Doch auch hier besteht die Gefahr eines Kurzschlusses beim Laden. Deshalb sollten diese prinzipiell nicht in der Wohnung aufgeladen werden. „Da dies schwierig umzusetzen ist, sollte der Ladevorgang auf jeden Fall nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden“, so der Feuerwehrmann weiter. Zudem solle darauf geachtet werden, dass man schnell Wasser zur Hand hat, damit der Akku sofort gekühlt werden kann, sollten sich die Zellen entzünden. Aber Vorsicht: Auch hier entwickeln diese viel Hitze.

Wie schnell und wie viel Schaden ein brennender Akku auslösen kann, zeigte sich Februar vergangenen Jahres in Greifswald. Eine Garage auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses brannte ab, nachdem ein Akku während eines Ladezyklus aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden von etwa 28 000 Euro. Norbert Stawinski erinnert sich auch noch an einen Fall, bei dem ein Mann schnell und richtig gehandelt hat. „Der Akku seines E-Bikes hatte einen Kurzschluss. Er hat diesen dann in die Badewanne geworfen und Wasser drüber laufen lassen. In der Wohnung hat sich trotzdem starker Rauch entwickelt. Den Brandgeruch kriegt man auch nicht mehr so einfach raus.“

Von Christin Lachmann