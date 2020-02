Greifswalder Feuerwehr startet Twitter-Gewitter

Greifswald

Aus Anlass des europaweiten Notruftags am 11. Februar nimmt die Greifswalder Berufsfeuerwehr am bundesweiten Twitter-Gewitter der Berufsfeuerwehren teil. „Unter dem Hashtag #Greifswald112 liefern wir Einblicke in den Alltag unserer Feuerwehr. Angefangen bei der Wachübernahme über die Prüfung der Schläuche und Atemschutzmasken bis zu Übungseinheiten“, erklärt Mathias Herenz, Abteilungsleiter der Berufsfeuerwehr. So soll Feuerwehr erlebbar werden. Herenz: „Auf diesem Wege möchten wir auf unsere Arbeit und täglichen Herausforderungen aufmerksam machen.“

Auch andere Social-Media-Kanäle schließen sich an

Nach dem Twitter-Gewitter am 11.2 soll der Twitter Account intensiver genutzt werden. Die Greifswalder Berufsfeuerwehr wird über Gefahrensituationen und über die ehrenamtliche Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr berichten sowie auf Job und Ausbildungsmöglichkeiten verweisen. Am 11. Februar werden sich auch die anderen Social Media Kanäle der Universitäts- und Hansestadt Greifwald dem Twitter-Gewitter anschließen und den gesamten Tag über die verschiedenen Bereiche der Feuerwehr in Greifswald berichten.

13 Millionen Klicks im vergangenen Jahr

Der 11.2 ist seit mehr als zehn Jahren als Europäischer Notruftag bekannt. Seit 2018 wird an diesem Tag von Feuerwehren ein Twitter-Gewitter über den Kurznachrichtendienst Twitter ausgerufen. Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland twittern den gesamten Tag über ihren Alltag in der Feuerwehr. Im letzten Jahr war das Interesse so enorm, dass mehr als 13 Millionen Klicks verzeichnet wurden und die „Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Deutschland“ (AGBF Bund) mit dem Goldenen Notrufstern ausgezeichnet wurden.

