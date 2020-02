Greifswalder Firmen wegen Corona-Virus in Sorge: Institute untersagen Dienstreisen

Greifswald

Das Corona-Virus bremst die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben in China aus. In Deutschland sind zwar derzeit lediglich 16 Erkrankungsfälle gemeldet – dennoch hat die Epidemie, die im rund 8000 Kilometer von der Hansestadt entfernten Wuhan ihren Ursprung hatte, Auswirkungen auf Greifswald. Firmen und auch Wissenschaftseinrichtungen treffen inzwischen Vorkehrungen, um Lieferengpässe und eine mögliche Infektion ihrer Mitarbeiter zu vermeiden.

Die größten Sorgen macht man sich derzeit beim Elektronikhersteller ml&s in der Siemensallee. „Wir rechnen Ende März/Anfang April mit Lieferproblemen, sollte die Epidemie bis dahin nicht abgeebbt sein“, sagte Geschäftsführer Udo Possin. Auf jeder in Greifswald produzierten Leiterplatte sei mindestens ein elektronischen Bauteil verbaut, das aus China stamme.

Zulieferer haben Produktion gedrosselt

Mit dem Aufflammen der Infektionskrankheit Mitte Januar seien die Bestellungen in China von Spulen, Kondensatoren, Quarzen, Steckern und Schaltkreisen sofort hochgefahren worden. Doch ob die chinesischen Hersteller die Anforderungen erfüllen können, ist für das Greifswalder Elektronikunternehmen mit rund 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 85 Millionen Euro derzeit nicht absehbar.

„Wir wissen, dass Zulieferer ihre Produktion nach dem chinesischen Neujahrsfest wieder angefahren haben, allerdings nur mit 20 statt 80 oder 90 Prozent Auslastung“, sagte Fertigungsleiter Tom Tschiltschke. Hintergrund sind staatliche Restriktionen in China, um die Ausbreitung des Erregers zu vermeiden. Arbeiter können derzeit nicht zu den Fabriken reisen. Der Erreger mit dem Namen Sars-CoV-2 hat bereits mehr Todesopfer gefordert hatte als die Sars-Epidemie im Jahr 2003.

Cheplapharm lässt Wirkstoffe in Europa produzieren

„Wir sind derzeit mit allen Kunden im Gespräch, um Alternativen zu suchen, wo die Bauteile geordert werden könnten, falls China ausfällt,“ so der Firmenchef. Welche Lieferanten ausfallen und welche Auswirkungen das auf den Standort Greifswald hat, ist für Possin derzeit nicht absehbar. „Die chinesischen Hersteller kündigen Produktionsengpässe nicht im Vorfeld an. Daher wissen wir nicht, welche Produkte genau betroffen sein werden.“

Der Greifswalder Pharmahersteller Cheplapharm bezieht im Gegensatz zu anderen Arzneimittelproduzenten keine Wirkstoffe direkt aus China oder Indien. Diese Entscheidung sei vor zehn Jahren getroffen worden, um möglichen Lieferproblemen aus dem Weg zu gehen, sagte Vorstand Sebastian Braun. „Unsere Wirkstoffe werden ausschließlich in Europa produziert, so dass die Arzneimittelherstellung nicht gefährdet ist.“, Allerdings könnten Produkte indirekt betroffen sein, weil Hersteller in zweiter Instanz in China produzieren. „Für uns ist aber derzeit kein Risiko absehbar“, so Braun.

Allerdings schließt der Cheplapharm-Chef nicht aus, dass Arzneimittel seines Unternehmens, die nach China gehen, nun im Zoll hängen bleiben und sich deren Auslieferung verzögern könnte. „Wir exportieren das Abnehmmittel Xenikal nach China,“ Die geringste Sorge der Chinesen sei es jetzt, sich um Fragen wie die Gewichtsabnahme zu kümmern. Zum Glück, so Braun weiter, liege der Jahresumsatz in China mit sechs Millionen Euro unter einem Prozent des Cheplapharm-Gesamtumsatzes, so dass die Gesamtauswirkungen gering seien.

Forschungseinrichtungen unterbinden Dienstreisen

Forschungseinrichtungen wie die Universität und das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) unterbinden inzwischen ihren Mitarbeitern Reisen in den asiatischen Staat. Die Uni regelte dies Anfang Februar über eine Dienstanweisung. Das Kernfusions-Institut hält sich an die Empfehlungen der Max-Planck-Gesellschaft, die dringend von Reisen in die Provinz Hubei und die Metropole Wuhan abrät.

Nicht notwendige Reisen in andere Regionen Chinas sollten nach Möglichkeit verschoben werden. „Beeinträchtigungen der Forschungsarbeit in irgendeiner Form können wir bisher nicht feststellen“, sagte IPP-Sprecherin Beate Kemnitz. „Derzeit sind keine Gastwissenschaftler im IPP in Greifswald tätig, die seit Anfang Januar aus China gekommen sind.“

Auch die Uni forderte Uni-Beschäftigte auf, geplante Dienstreisen nach China bis auf weiteres nicht anzutreten. Anders als beispielsweise Hamburg hat die Greifswalder Uni keine direkte Partneruniversität mit ausgeprägten Kontakten in China. Als Grund für die Anweisung wird die Fürsorgepflicht genannt, um Mitarbeiter vor Gefahren zu schützen. Geplante chinaspezifische Tagungen oder Kongresse mit Teilnehmern, die ihren ständigen Wohnsitz in China haben, sollen verschoben werden, empfehlen die Forschungseinrichtungen.

Medikamente für Patienten gesichert

Am Universitätsklinikum schaut Uni-Apotheker Georg Engel mit besorgtem Blick auf die Ereignisse in China, weil Pharmahersteller zu einem großen Teil die Produktion von Wirkstoffen, beispielsweise für Antibiotika und Antiinfektiva, nach China verlegt haben. Dies könne sich nur rächen. Der Pharmazeut und Mediziner erinnerte an den Skandal um den Blutdrucksenker Valsartan vor zwei Jahren. Der in China produzierte Wirkstoff war mit einer chemischen Substanz verunreinigt, die als krebserregend eingestuft wurde. Pharmaunternehmen stoppten den Bezug, mit der Folge, dass es weltweit zu Engpässen bei dem Blutdrucksenker kam.

Dennoch gibt Engel für die Patienten der Universitätsmedizin Entwarnung. „Wir haben derzeit ausreichend Medikamente, um alle Patienten adäquat versorgen zu können.“ Noch gebe es keine über das bisher bekannte Maß hinausgehenden Lieferprobleme. Allerdings schließt der Pharmazeut nicht aus, dass es in einem halben Jahr aufgrund der langfristigen Produktions- und Lieferzyklen zu Arzneimittelknappheit in Deutschland kommen könnte. „Wir versuchen unsere Lagerbestände so anzupassen, damit wir agieren können“, sagte Engel. „Die Aufstockung mit Medikamenten ist aber nicht beliebig ausdehnbar, weil der Markt das nicht hergibt.“

Von Martina Rathke