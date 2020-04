Greifswald

Das Coronavirus hat eine gesamte Gesellschaft ausgebremst. Schulen und Kindergärten schlossen. Viele Betriebe meldeten Kurzarbeit an. Doch inzwischen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland. Überall wird über das Für und Wider von Lockerungsmaßnahmen der Corona-Verbote diskutiert. In einer neuen Serie für die OZ berichten Greifswalder, wie sie die Pandemie erlebt haben und wie sich die Welt nach Corona verändern wird. Als erster spricht Udo Possin (61), Geschäftsführender Gesellschafter des Elektronikherstellers ml&s mit rund 500 Mitarbeitern.

In Deutschland wird derzeit über Lockerungsmaßnahmen diskutiert. Ist das Schlimmste überstanden? Ist ein Ende der Pandemie in Sicht?

Eine Zeit nach Corona wird es meines Erachtens auf lange Sicht nicht geben. Wir werden mit dem Erreger weiter leben müssen. Die Viren sind global verteilt und werden nicht alle tot umfallen, nur weil wir den Lockdown gemacht haben. Solange wir keinen Impfstoff haben, wird es immer wieder zu Infektionen kommen. Wie wir die Krise verlassen, wird davon abhängen, wie lange die Menschen bereit sind, mit Disziplin und Selbstbeschränkung die Kontaktverbote umzusetzen. Mein Eindruck ist zunehmend, dass die Akzeptanz dafür langsam sinkt.

Welche Konsequenzen hat es für unsere Gesellschaft, mit dieser latenten Gefahr zumindest eine Weile weiter leben zu müssen?

Corona wird unser Zusammenleben fundamental verändern. Wir werden uns andere Verhaltensmuster antrainieren müssen, beispielsweise die Art, wie wir Großveranstaltungen organisieren. Wir werden unsere Hygienstandards überdenken müssen. Der gesamte Massentourismus kommt auf den Prüfstand. Gibt es Gesundheitschecks am Flughafen? Werden wir weiterhin reisen wie bisher? Ich hoffe, wir lernen aus dieser Krise, uns besser zu schützen als wir es bisher taten.

Corona hat gezeigt, wie anfällig globalisierte Wirtschaftskreisläufe sind. Müssen wir die Wirtschaft wieder nationalisieren, um uns für Pandemien besser aufzustellen?

Wir haben eine globale Wirtschaft und das ist auch gut so. Die globalisierte Wirtschaft trägt dazu bei, dass wir in Frieden leben, Geschäfte machen, dass man sich vernetzt. Die Wirtschaft jetzt generell auf nationale Ebenen zurückzuführen, würde nationale Egoismen und eine Abschottung befördern. Aber man muss schauen, welche sicherheitsrelevanten Bereiche man zurückholt, wo wir eine „second source“, eine zweite Fertigungsquelle vor Ort, benötigen. Für den medizinischen Bereich, wie die Fertigung von Schutzausrüstung, Atemmasken und Desinfektionsmitteln, haben wir das anscheinend nicht gehabt.

Was waren/sind die größten Herausforderungen während der Corona-Pandemie für Ihr Unternehmen?

Zunächst einmal haben wir eine andere interne Kommunikation aufgebaut mit einem täglichen Krisen-Meeting im Haus und einem täglichen Briefing an die Mitarbeiter. Durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen produzieren wir mit reduzierter Kapazität. Wir sind gezwungen, Prozesse straffer zu organisieren, was uns viel abverlangt. Viele Mitarbeiter sind im Homeoffice. Doch es gibt Tätigkeiten, die man nicht zu 100 Prozent im Homeoffice ableisten kann. Wir sind zum Glück ohne Kurzarbeit durchgekommen und planen auch keine.

Wie sieht es mit den Lieferketten aus?

Die Materialversorgung ist eine Riesenherausforderung, weil Zulieferer aus dem asiatischen und marokkanischen Raum ihre Produktion nur sehr langsam hochfahren. Das Problem ist auch die internationale Logistik. Die Lufthansa hat gegenwärtig ein Flugaufkommen wie im Jahr 1955. Rund 95 Prozent der Flüge sind weggefallen. Die zivile Luftfahrt bringt 40 Prozent der Frachttransporte auf – und die wurden über Nacht aufgekündigt.

Und die Kunden stehen zu ihren Aufträgen?

Kurzfristig ist die Auftragslage gut. Welche Auswirkungen die Pandemie mittel- oder langfristig hat, können wir heute noch nicht abschätzen. Alle Industriezweige, für die wir produzieren, müssen sich neu aufstellen, die Automobilindustrie wie Maschinen- und Anlagenhersteller, die Windkraft-Industrie.

Wenn die Logistik so anfällig ist, spricht das doch dafür, die Zulieferung wieder nach Deutschland zu holen?

Globalisierte Wirtschaftskreisläufe sind anfällig, ja das stimmt. Aber denken wir mal anders herum, wir hätten alle Industrien hier in Deutschland, dann hätte die Pandemie dieselben Ausfälle verursacht. Kein Konzern kann in Deutschland produzieren, wenn der Mittelstand ausfällt. Wir haben eine hochgradig vernetzte Wirtschaft, global wie auch national.

Kann man die Krise auch als Motor für einen Innovationsschub sehen?

Wir haben alle gelernt, mit den digitalen Medien viel intensvier zu arbeiten. Wir haben Tools, die uns die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit erlauben. Und die nutzen wir stärker denn je. Ich bin mir sicher, auch bei den Dienstreisen wird es Veränderungen geben. Der Wirtschaftstourismus kam über Nacht zum Erliegen. Im strategischen Bereich, bei Vertragsabschlüssen muss man sich auch in Zukunft in die Augen schauen. Aber im alltäglichen operativen Geschäft ist ein solches Dienstreiseaufkommen nicht mehr notwendig, was natürlich Auswirkungen auf die Hotellerie vor allem in den Wirtschaftszentren hat. Machen wir uns nichts vor: Dienstreisen sind ein erheblicher Kostenfaktor in den Firmen. Erstens fehlen die Mitarbeiter in den Firmen, zweitens kosten Dienstreisen Geld.

Was nehmen Sie persönlich an Erkenntnissen aus der Pandemie mit?

Wenn man etwas Positives herauslesen will, dann ist es der Zusammenhalt der Menschen. Ich denke auch, dass wir im Unternehmen zusammengewachsen sind. Diesen Zusammenhalt würde ich mir auch nach der Corona-Pandemie wünschen. Unsere Mitarbeiter haben uns ein exzellentes Krisenmanagement am Standort bescheinigt. Darauf bin ich stolz. Doch die Pandemie ist noch nicht am Ende. Wir stehen noch immer am Anfang.

Von Martina Rathke