Greifswalder Fischer-Schule: Was sich mit dem Neubau verbessert hat

Mitten im hell beleuchteten Atrium sitzen einige Schüler und spielen Schach. Drumherum wird Fange gespielt, während sich ältere Schüler an runden Tischen in der Nähe des Eingangs unterhalten. Diese alltägliche Schul-Situation war nicht immer so: Denn das alte Gebäude der Integrierten Gesamtschule Erwin-Fischer war marode und veraltet. Es musste weichen.

Vor einem halben Jahr wurde der Neubau der Fischer-Schule in der Einsteinstraße mit prominenten Gästen aus Politik, wie Angela Merkel sowie Manuela Schwesig, zusammen mit Hunderten Schülern feierlich eröffnet. 17,5 Millionen Euro kostete das Gebäude und konnte planmäßig innerhalb von zwei Jahren fertiggestellt werden.

Neue Computer , IPads und digitale Tafel

Der Alltag in der Schule hat sich nach einem halben Jahr im neuen Gebäude eingependelt. Es sei ein besseres Lernen und Unterrichten, sind sich Schüler und Lehrer einig. Vor allem die digitalisierten Klassenzimmer vereinfachen den Unterricht, sagt Lehrer Marcus Jentzsch. So wurde der Informatikraum mit 25 neuen PCs ausgestattet. In einem Raum im Erdgeschoss stehen zudem weitere Laptops für die Kinder und Jugendlichen bereit.

Die Schule verfügt heute über 20 sogenannte „Smartboards“. Es sind moderne Varianten von Kreidetafeln, die mit dem Internet verbunden sind und auf denen geschrieben wird. Zudem wurde ein Klassensatz Ipads angeschafft. Vor allem bei den Schüler kommen die neuen Geräte gut an.

Nicht nur das Gebäude, dass sich wenige Meter vom alten entfernt befindet, und das gesamte Inventar sind neu. Mit dem Umzug ist auch ein neuer Kurs hingekommen. Für diesen wurden Kameras, Stative, Mikrofone und Schnittprogramme angeschafft. Etwa zehn Schüler nutzen das Angebot des neuen Medienkurses.

Erste Erfahrungen mit dem Equipment konnten die Schüler bereits beim Dreh eines Drogen-Präventionsfilms sammeln, den die Schule zusammen mit der Uni Greifswald umgesetzt hat. „Wir planen demnächst einen Imagefilm über die Schule zu drehen. Der soll dann auch auf unserer Internetseite veröffentlicht werden“, kündigt Jentzsch an, der unter anderem Informatik und Geschichte unterrichtet.

„Im alten Gebäude wollte ich gar nicht mehr auf die Toilette gehen...“

Andere Kurse hingegen sind geblieben. Wie der Werk- oder Hauswirtschaftskurs. Auch hier wurde auf eine neue Ausstattung gesetzt. Ein großer Fan der neuen Werkstatt ist beispielsweise die zwölfjährige Lea, die sich vorstellen könnte, später einmal Tischlerin zu werden. Wie bei ihren Mitschülerinnen Hannah (12) und Aleksandra (11), ist auch bei Lea die Freude über das neue Gebäude noch immer groß. Der Unterricht mache viel mehr Spaß, sagen sie. „Nur die Luft in den Naturwissenschaftlichen Räumen ist nicht so gut. Vor allem nicht im Sommer“, sagt Lea.

„Im alten Gebäude wollte ich gar nicht mehr auf die Toilette gehen, weil die sehr heruntergekommen und dreckig waren“, sagt die 17-jährige Denise Lüdemann. Sie und ihre 15-jährige Klassenkameradin Sarah Darmer haben sich sogar etwas in der Schule verbessert. „Nur in Mathe nicht“, sagt Sarah.

Dass die Noten der Schüler mit dem Umzug besser geworden sind, könne man pauschal nicht sagen, erklärt Natalia Schlutte, Fachpädagogin für Englisch „Es ist aber schon zu merken, dass die Schüler in ihrem Verhalten ruhiger geworden sind“, so die Lehrerin. Das bestätigt auch der Sozialarbeiter Rico Pohl. Dennoch gebe es an der Schule einige Kinder, die sehr von ihrem familiären Umfeld geprägt sind und sich das nur schwer ändern ließe – trotz des neuen Schulgebäudes.

