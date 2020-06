Das Fischerfest in Greifswald wurde wegen Corona abgesagt. Doch zwei Veranstalter wollen an ihren maritimen Höhepunkten festhalten. Am Dienstag gibt es ein Treffen mit den Ordnungsbehörden der Stadt. Für das Ryckhangeln sucht Organisator Reinhard Bartl einen Verein – doch bislang kamen nur Absagen.