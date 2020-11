Greifswald

Nun hat es auch die Erwin-Fischer-Schule getroffen: Laut Landkreissprecherin Anke Radlof gab es einen Infektionsfall mit dem Coronavirus an der Schule. Insgesamt neun Lehrer, eine Schulklasse mit 26 Schülern und weitere Schüler mussten sich daraufhin für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Ein Teil durfte die häusliche Isolation bereits am Dienstag wieder verlassen, die restlichen sollen ab Mittwoch in die Schule zurückkehren, so Radlof weiter. Getestet werden die Schüler und Lehrer nicht, fügt die Kreissprecherin hinzu.

Jahngymnasium schickte 200 Schüler vorsorglich nach Hause

Seit Wochen treten immer häufiger an Greifswalder Schulen und Kindertagesstätte Infektionsfälle auf. Zuletzt wurden in der Kita Lilo Hermann zwei Erzieherinnen positiv getestet. Voraussichtlich bis kommenden Freitag wird die Einrichtung geschlossen bleiben. Alle Eltern und Kindern mussten sicherheitshalber in Quarantäne. In der Kita Samuel Marschak steckte sich ein Kind mit dem Virus an. Daraufhin gingen vier Pädagogen, ein Freiwilligendienstleistender sowie 23 Kinder in häusliche Isolation.

Neben der Fischer-Schule wurden bereits an der Caspar-David-Friedrich-Schule, an der Pestalozzischule sowie am Jahngymnasium in den vergangenen Tagen positive Fälle registriert. Bei Letzterem gingen insgesamt 200 Schüler vorsorglich für einen Tag in Quarantäne, nachdem sich ein 12.- Klässler mit dem Virus angesteckt hatte.

Von Christin Lachmann