Greifswald

Die coronabedingten Schließungen stürzen viele Fitnessstudio-Betreiber in ein finanzielles Dilemma. Das wohl größte Problem: Auch sie mussten mehrere Monate auf die staatlichen November- und Dezemberhilfen warten, während sämtliche Kosten etwa für Miete, Sportgeräte, Darlehen und Versicherung weiterliefen. Noch lässt auch die Überbrückungshilfe III auf sich warten. Sollte die nicht bald kommen, könnte es für viele Betreiber eng werden, ist sich Christian Welzel sicher.

Seit 2016 betreibt der 50-Jährige den Sportclub Greifswald. Vor fast einem Jahr musste der Sportwissenschaftler wie viele andere Inhaber sein Fitnessstudio aufgrund der Pandemie für mehrere Wochen zum ersten Mal schließen. Als Selbstständiger rechne man zwar immer mit dem Unvorhersehbaren, sagt Welzel. „Aber das war wirklich surreal. Damit hat ja niemand gerechnet.“

Betreiber bietet Live-Trainingskurse via Internet an

Insgesamt fünf Studierende und Auszubildende arbeiten im Sportclub von Welzel. Diese beschäftigt der Inhaber auch während der Zwangsschließung weiter. Denn sie würden kein Kurzarbeitergeld erhalten. Die fünf Festangestellten sind hingegen in Kurzarbeit. Welzel stockt das Geld auf 100 Prozent auf. „Das ist meine Aufgabe als Unternehmer“, sagt er. Frühling und Herbst seien für Betreiber von Fitnessstudios besonders umsatzstarke Zeiten. „Das fehlte uns im letzten und in diesem Jahr. Wir hatten kein Neukundengeschäft, das konnten wir auch nicht kompensieren.“

Grundsätzlich sind Verbraucher nicht verpflichtet, Zahlungen zu leisten, wenn die Leistung nicht erbracht wird. Das gilt auch für Mitglieder in Fitnessstudios. Welzel hat auf die Solidarität seiner Kunden gesetzt: „Die Mitglieder, die es möchten, zahlen bei uns im Monat 12,90 Euro. Für diesen monatlichen Betrag bekommen sie Zeitgutschrift für eine Woche, sobald wir wieder öffnen dürfen. Das beruht auf Freiwilligenbasis.“ Fast alle Mitglieder würden dieses Angebot in Anspruch nehmen. „Dafür sind mein Team und ich unglaublich dankbar.“ Mittlerweile bieten Welzel und sein Team Live-Trainingskurse via Zoom für die Mitglieder an. „Die laufen unglaublich gut. Angefangen haben wir mit drei oder vier Mitgliedern. Inzwischen sind es immer um die 15 pro Kurs.“

Nach Wiederöffnung: „Unsicherheit war trotzdem da“

Der zweite Lockdown Anfang November und die daraus resultierende erneute Zwangspause der Fitnessstudios sei für Welzel nicht allzu überraschend gekommen. „Auch wenn es komisch klingt, aber der zweite Lockdown war für mich nicht mehr so schreckbehaftet. Ich bin sofort davon ausgegangen, dass dieser auch noch länger dauern wird. Meine Mitarbeiter haben das nicht geglaubt.“ Fest steht: Vor dem 18. April werden die Fitnessstudios nicht öffnen dürfen. Wie es danach weitergehen wird, ist weiterhin unklar.

Die erneute Schließung nutzen Welzel und sein Team für Umbauarbeiten. Um mehr Sicherheit für die Mitglieder zu schaffen, hat sich der Betreiber zusätzlich fünf medizinische Luftreiniger im Wert von 25 000 Euro angeschafft. Er hat ein neues Hygienekonzept ausgearbeitet. „Nur weil wir nach dem ersten Lockdown wieder öffnen durften, hieß das nicht, dass die Leute auch wieder zu uns kommen. Unsicherheit war trotzdem da.“ Sämtliche Kleingeräte wie Hanteln hat er an die Mitglieder während des zweiten Lockdowns vermietet: „Aber zu Hause allein Sport treiben, ist kein Vergleich zum Training im Fitnessstudio,“ sagt Welzel. Hinzu komme verstärktes Rückenleiden bei vielen Arbeitnehmern, die im Homeoffice arbeiten.

Training, die richtige Ernährung und so wenig wie möglich Stress stärken das Immunsystem, ist der Sportwissenschaftler überzeugt: „Studien zeigen, dass die Chance sich im Restaurant, in den Supermärkten und auch in Fitnessstudios anzustecken sehr gering ist. Voraussetzung dafür sind natürlich gute Hygienekonzepte. Die haben wir immer umgesetzt. Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.“

Von Christin Lachmann