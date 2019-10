Greifswalder Flaggschiff geht in die Winterruhe

Greifswald

Der Rahsegler „Greif“ geht in die Winterruhe. 80 Unterstützer, zum Teil von weit her, kamen aus diesem Anlass nach Wieck. Das Auf- und das Abtakeln erfolgt mit viel Muskelkraft und zieht stets viele Zuschauer an. „Wir spielen heute Kran“, sagte einer der Männer an den Seilen. Das Greifswalder Flaggschiff wechselt nun wieder auf die andere Ryckseite zum Hafenamt. Dort wird sie eingepackt und „gelabsalt“, informierte Anne Stielow, die Vorsitzende des Fördervereins. Labsal ist ein Anstrichmittel mit Teer und Öl, das der Konservierung dient.

Im nächsten steht dann ein wichtiges Datum, die „Greif“ muss in die Werft, es geht um den TÜV. Das dürfte auch für die Zukunft des Schiffes ein wichtiges Datum sein, denn die Stadt Greifswald als Eigentümer muss für die Kosten aufkommen.

Von Eckhard Oberdörfer