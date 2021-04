Insel Riems

Immer wieder neue Mutanten, hohe Infektiosität und schnelle Übertragbarkeit: Bislang gibt es keine Anzeichen, dass die Corona-Pandemie abklingt. Wie lange wird es dauern, bis wir zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können?

„Ein Zeitpunkt für das Abklingen der Pandemie lässt sich nicht nennen“, sagt der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald, Professor Thomas Mettenleiter. Entscheidend seien der Grad der Durchseuchung und der Impffortschritt. Denn beides führe zu einer Immunisierung, das heißt, Menschen bauen einen Schutz gegen die Infektion auf.

Und es bewirkt einen zweiten Effekt: „Wenn sich das Virus nicht mehr so schnell vermehren kann, weil Menschen immun sind, kann es auch nicht mehr so häufig mutieren“, so der Virusforscher. Das Prinzip ist klar: Bei jeder Übertragung besteht die Chance, dass sich das Virus verändert. Je häufiger andere Menschen infiziert werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Fehlern bei der Vervielfältigung des viralen Erbgutes, sprich: zu Mutationen, komme. Impfungen könnten diesen Wettlauf bremsen.

SARS-CoV-2 ist extrem variabel

Bei der Influenza, der Grippe, gelingt das allerdings nur bedingt. Das Influenza-Virus sei so variabel, dass es sich dem Impfstoff immer wieder entzieht und deshalb die Impfstoffe zur Grippesaison regelmäßig angepasst werden müssen.

Ob dies auch bei den Corona-Viren so sein werde, lasse sich noch nicht sagen, so der Chefvirologe des FLI. „Aber wir sind schon überrascht, wie variabel das SARS-CoV-2-Virus ist. Diese hohe Variabilität ist eine Eigenschaft, die wir hauptsächlich von Influenza-Viren kennen.“

Krankmachende Eigenschaften können sich abschwächen

Die Spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1920 weltweit bis zu 50 Millionen Menschen das Leben kostete, kam ohne Impfungen zum Erliegen. Warum? Mettenleiter nennt zwei Gründe: „Die Durchseuchung – und damit der Immunschutz – war so hoch, dass sich das Virus nicht mehr verbreiten konnte.“

Zudem hätten im Laufe der Pandemie die krankmachenden Eigenschaften des Virus abgenommen. Dies sei nicht untypisch. „Viren sind auf lebende Wirte angewiesen. Es nützt dem Erreger nichts, wenn er den Wirt umbringt.“ Die heute existierenden Abkömmlinge und Varianten des Virus der Spanischen Grippe H1N1 sind wesentlich weniger gefährlich.

Wird Corona künftig harmlos?

Kann es also auch passieren, dass SARS-CoV-2 seinen Schrecken verliert und irgendwann nur noch harmlose Erkältungen auslöst oder sogar, wie der Erreger der Asiatischen Grippe H2N2, komplett verschwindet? „Nicht ausgeschlossen“, sagt Mettenleiter. „Aber derzeit sehen wir bei SARS-CoV-2 noch keine Abschwächung der krankmachenden Eigenschaften.“

Positiv: Forscher beobachten aber auch keine Zunahme. „Neue Studien deuten darauf hin, dass die britische Variante B.1.1.7 nicht tödlicher ist als die zuvor aufgetretenen Varianten. Sie ist nur ansteckender“, so Mettenleiter. „Aber Viren sind extrem clever. Sie können sich schnell verändern und sich unseren Bekämpfungsstrategien entziehen.“

Fast alle Pandemien sind Atemwegserkrankungen

Dass sich SARS-CoV-2 zu einer weltweiten Pandemie entwickelte, hängt nach Einschätzung Mettenleiters auch mit der Art der Erkrankung zusammen. „Fast alle Pandemien – Spanische Grippe, Asiatische Grippe, Schweinegrippe – werden von Atemwegserkrankungen ausgelöst.“ Diese Erreger seien leicht über Tröpfcheninfektion übertragbar. „Symptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen ähneln Erkältungsanzeichen und sind daher nicht so leicht von einer harmlosen Erkältung zu unterscheiden.“ Das leiste der Ausbreitung Vorschub.

Bei SARS-CoV-2 komme hinzu, dass die infizierten Personen bereits infektiös sind, bevor überhaupt Symptome auftreten, anders als bei Ebola. „Ebola hat sich auch deshalb nicht noch weiter ausgebreitet, weil die Menschen erst dann infektiös wurden, als sie Symptome zeigten.“ Quarantänemaßnahmen konnten deshalb sofort ergriffen werden und haben eine sehr gute Wirkung gezeigt.

Wichtigstes Werkzeug, die Corona-Pandemie zu beenden, ist die Impfung, betont der Virusforscher. „Wenn wir dieses Werkzeug konsequent einsetzen und es uns gelingt, die Zirkulation auszubremsen, haben wir gute Chancen, den Erreger in Schach zu halten“, so der Experte.

Von Martina Rathke